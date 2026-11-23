FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Auch wenn die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im Bundesstaat Missouri keine große Überraschung darstellen dürfte, beseitige sie dennoch einen wichtigen Unsicherheitsfaktor und dürfte daher beruhigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET



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ISIN: DE000BAY0017





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