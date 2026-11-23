Nachdem Jensen Huang bei Nvidia seinen Hut genommen hatte, sprachen sich viele Mitarbeiter:innen und Tech-Größen für eine Rückkehr des Ex-CEOs aus. Dabei soll Huang intern einen tyrannischen Führungsstil gepflegt haben, wie ein Bericht zeigt. Außereheliche Affären, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, haben Jensen Huang seinen Job als Nvidia-CEO und das Unternehmen 2,7 Billionen Dollar an Börsenwert gekostet. Huang, der 33 Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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