23.11.2026 -

Die starken Nvidia-Zahlen und der Rekord-Börsengang von Anthropic haben den Investoren wieder etwas Zuversicht gegeben. Doch den Abverkauf im Tech-Sektor konnten auch sie nicht stoppen - trotz aller Rekorde.

Im dritten Quartal hat Nvidia den Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar gesteigert und den Nettogewinn auf 65,3 Milliarden US-Dollar verdoppelt, während die neue Chipgeneration "Vera Rubin" anläuft und nun Colette Kress den Konzern nach dem Rücktritt von Ex-CEO Jensen Huang führt. Das war besser als vom Markt erwartet, vor allem auch deshalb, weil der Ausblick angehoben wurde.

Und dann der Börsengang von Anthropic! 980 Millionen platzierte Aktien spülten rund 81,3 Milliarden US-Dollar in die Kassen. Zuzüglich einer Privatplatzierung über 26 Milliarden US-Dollar liegt das Volumen bei 107,3 Milliarden US-Dollar und die vollständig verwässerte Bewertung bei rund 1,5 Billionen US-Dollar. Der erste Kurs lag mit 111,50 Dollar um über ein Drittel über dem Ausgabepreis. Der Börsenwert von Anthropic lag damit bei rund zwei Billionen Dollar. Damit wurde sogar der bisherige Rekord von SpaceX übertroffen.

Die Aktie des Unternehmens, dessen Sprachmodell Claude derzeit beim Publikum das beliebteste der Welt ist, wird aber erst noch beweisen müssen, ob es das Investment auch wert ist. Die Optimisten verweisen auf das rasante Wachstum im KI- und Enterprise-Geschäft sowie auf neue Anwendungsfelder wie etwa Life Sciences. Kritiker und viele Analysten mahnen angesichts der hohen Bewertung jedoch vor zu extremen Erwartungen. Außerdem bemängeln sie die aktienbasierten Vergütungen der Mitarbeiter. Immerhin wurden 2800 Mitarbeiter des Unternehmens auf einen Schlag zu Millionären. Hinzu kommt die starke Konkurrenz wie etwa von ChatGPT von OpenAI, Googles Gemini und Copilot von Microsoft, um nur die großen zu nennen. Da sind die Wechselmöglichkeiten leicht gegeben. Ein tiefer Burggraben um das Geschäftsmodel sieht anders aus! Anthropic erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres zwar rund 33,2 Milliarden US-Dollar Umsatz. Im dritten Quartal lagen die Erlöse bei rund 17 Milliarden US-Dollar. Die annualisierte Umsatzrate, die sogenannte Run Rate, lag Ende Oktober bei 81 Milliarden US-Dollar. Dem gegenüber stehen Kauf- und Leasingverpflichtungen von insgesamt bis zu 895 Milliarden US-Dollar. Rechtfertigt das einen Börsenwert von zwei Billionen Dollar?

Wir denken nein und lassen deshalb erstmal die Finger weg von Anthropic. Wobei das nicht ganz stimmt, denn unsere Portfoliowerte wie Alphabet und Microsoft haben sich über Privatplatzierungen an Anthropic beteiligt. Damit sind wir es indirekt auch.

Ansonsten konzentrieren wir uns auf Qualitätsaktien und sind dabei in bester Gesellschaft. Die Bank of America hat im November wieder 193 Fondsmanager befragt, die zusammen rund 526 Milliarden Dollar verwalten. Das Ergebnis: Die Fondsmanager haben ihre Übergewichtung von Technologieaktien innerhalb eines Monats von netto 37 auf 12 Prozent zusammengestrichen. Das ist der stärkste Rückzug seit Juni 2006. Zwanzig Jahre lang hat es so etwas nicht gegeben.

Die Risikoliste der Fondsmanager ist dabei so eindimensional wie selten. Platz eins: eine KI-Blase, genannt von 34 Prozent. Platz zwei: ein Kreditereignis bei den großen KI-Konzernen, den sogenannten Hyperscalern, mit 31 Prozent. Und dann die Sorge um weiter steigende Anleiherenditen.

Noch deutlicher wird es bei der Frage nach der wahrscheinlichsten Quelle einer Finanzkrise. 38 Prozent nennen die Anleihen der Hyperscaler und sagen: Die Unternehmen investieren zu viel. Und 52 Prozent erwarten, dass einer der großen KI-Konzerne in den kommenden sechs Monaten seine Investitionen kürzen wird. Das heißt im Klartext: Der Markt hat Zweifel, ob sich die Milliarden für Rechenzentren jemals rechnen.

Doch das Geld verlässt nicht die Börse. Die Profis bleiben auch für 2027 optimistisch. Doch es wird vor allem auf Qualität geachtet. Solide Bilanzen, hohe Cashflows und dann am besten auch noch tiefe Burggräben um die Geschäftsmodelle. Das scheinen die Aktien des Jahres 2027 zu werden. Und das sind auch genau die Werte, auf die wir in unseren Mandaten wie dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value setzen. Und hier sind es etwa die britische Croda, aber auch einige deutsche Werte wie Scout24, die Deutsche Börse oder die Münchener Rück, die im Fokus stehen. Das heißt nicht, dass die im Kurs nicht auch schwanken können. Aber mit solchen Aktien sehen wir uns gut aufgestellt.