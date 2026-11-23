Hamburg (ots) -Journalistische Recherche auf Telegram erfordert ein Verständnis für ein Ökosystem, das Messenger und Social-Media-Plattform zugleich ist. Hier finden sich Augenzeugenberichte aus Konfliktgebieten, Originalaussagen politischer Akteure und Desinformation, die sich besonders früh und schnell verbreitet. Wer Telegram zielgerichtet nutzt, findet wertvolle Inhalte für die tagesaktuelle Berichterstattung und für längere Recherchen. Dieses Webinar der dpa-Akademie zeigt, wie das gelingt.Das Webinar richtet sich an Journalistinnen und Journalisten aus Online, TV, Print und Audio sowie an Investigativ-, Faktencheck- und Newsdesk-Teams.Telegram als Frühwarnquelle und Fundort für PrimärquellenTelegram unterstützt die Frühwarnung vor Krisen und das Monitoring sich anbahnender Lagen. Die Plattform bietet Originalaussagen von Gruppierungen, Protestbewegungen, Politikerinnen und Politikern, Militärs und gesellschaftlichen Akteuren. Veronika Völlinger, Redakteurin im Faktencheck-Team der dpa und freie Verifikations- und Investigativjournalistin, vermittelt praxisrelevante Hinweise für die Nutzung der Plattform.Journalistische Recherche auf Telegram: Inhalte finden, verifizieren, archivierenGezielt nach Inhalten und Personen recherchieren, Aussagen verifizieren und Informationen archivieren. Telegram-Profi Veronika Völlinger erläutert Aufbau und Funktionen von Telegram sowie Sicherheitsaspekte, das gezielte Suchen, die Analyse und Verifikation von Inhalten sowie das Archivieren und Speichern. Auch rechtliche und ethische Grenzen werden thematisiert.Nach dem Webinar erhalten Teilnehmende die verwendeten Präsentationsfolien oder ein gleichwertiges Inhaltsdokument als Handout.Termin und AnmeldungDas Webinar findet am Mittwoch, 3. Februar 2027, von 15:30 bis 17:00 Uhr via MS Teams statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 115 Euro zzgl. MwSt. Die Durchführung setzt mindestens 10 Teilnehmende voraus. Eine kostenfreie Stornierung ist bis 7 Tage vor Durchführung möglich.Jetzt anmelden zum Webinar Professionelle journalistische Recherche auf Telegram (https://www.dpa-shop.com/de/produkt/professionelle-journalistische-recherche-auf-telegram)Pressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel.: +49 40 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6395915