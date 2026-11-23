DJ BASF fokussiert Batteriegeschäft nur auf Kathodenmaterialien - Recycling verkauft

DOW JONES--BASF trennt sich von seinem Batterierecycling-Geschäft und richtet das Portfolio von BASF Battery Materials ausschließlich auf Kathodenmaterialien aus.

Käufer des Recycling-Geschäfts, das unter anderem eine Produktionsanlage für Schwarzmasse und eine Prototypanlage für Batterierecycling im brandenburgischen Schwarzheide umfasst, ist der erst 2022 gegründete Batterierecycling-Spezialist Cylib aus Aachen, wie es in in einer Mitteilung von BASF heißt. Der Verkauf soll zwischen dem zweiten und dritten Quartal 2027 über die Bühne gehen. Er umfasst auch iKunden- und Partnerbeziehungen von BASF. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Der Markt für Batteriematerialien verspreche zwar langfristiges Wachstum, sei aber von erheblichen Markt- und Technologierisiken geprägt, sagte BASF-Konzernvorstand Anup Kothari. BASF sehe in der Fokussierung auf Kathodenmaterialien das größte Potenzial für Kundennutzen, Differenzierung und eine profitable Entwicklung, heißt es in der Mitteilung.

Überdies will der Chemieriese für zwei stillgelegte Produktionsstandorte in Finnland und den USA nach möglichen Partnern suchen, die sie nutzen können.

Der Verkauf des Batterierecyclings im Rahmen der Winning-Ways-Strategie von 2024. Damals war Battery Materials zu einem Standalone-Geschäft erklärt worden und hatte hochfliegende Ausbaupläne gestoppt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2026 06:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.