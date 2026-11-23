Die Nvidia-Aktie hat in den letzten Wochen einen dramatischen Kurssturz erlitten. Noch Anfang Oktober war das Papier des US-Chipgiganten auf ein Rekordhoch bei 243,37 US$ geklettert, seither ging es in einem steilen Abverkauf um fast -50% in den Keller. Doch zum Auftakt in die neue Woche scheint wieder etwas Hoffnung aufzukeimen: Vorbörslich steigt der Kurs um fast +8% an. Startet nun das große Comeback oder handelt es sich nur um ein Strohfeuer? ...

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