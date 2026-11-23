Die Infineon-Aktie bleibt trotz der heutigen Erholungsversuche fest im Griff der Verkäufer. Bereits in meiner Analyse vom vergangenen Montag hatte ich nach dem Bruch der langfristigen Aufwärtstrendlinie vor einer Fortsetzung der Schwäche bis 46,09 € und anschließend möglicherweise 40,27 € gewarnt. Tatsächlich erwies sich die zwischenzeitliche Gegenbewegung als nicht nachhaltig und führte den DAX-Titel zuletzt wieder bis auf 44,42 € zurück. Nach dem ...

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