Heute präsentiere ich euch einen weiteren interessanten Gastartikel von Konstantin Mitropetros aus seiner Artikelserie KI im Wandel: Burggräben im Stresstest zwischen Dominanz und Scheitern.Diesmal geht es Amazon und die Frage, ob Amazon mit seiner Positionierung zwischen Rechenzentren, eigenen Chips und autonomen Einkaufsagenten im dadurch neu entstehenden Wettbewerb profitabler wird oder ob Amazons Burggraben weniger solide ist, als bisher angenommen. Die Antwort ist entscheidend für den Wert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 iNTELLiGENT iNVESTiEREN