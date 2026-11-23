Santa Clara - Der Chipkonzern Nvidia hat ?seinen wegen ?eines ?Spionageskandals zurückgetretenen ?Vorstandschef ?Jensen Huang zurückgeholt. Huang sei ?ab sofort ?wieder Konzernchef, ?erklärte das Unternehmen am Montag. Der Verwaltungsrat sei nach mehreren Gesprächen von Huangs Offenheit und seiner Fähigkeit überzeugt, Nvidia weiterhin zu führen, teilte das Unternehmen mit. Aufgrund von Informationen aus Regierungskreisen sehe das Gremium zudem keine ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.