Santa Clara - Der Chipkonzern Nvidia hat ?seinen wegen ?eines ?Spionageskandals zurückgetretenen ?Vorstandschef ?Jensen Huang zurückgeholt. Huang sei ?ab sofort ?wieder Konzernchef, ?erklärte das Unternehmen am Montag. Der Verwaltungsrat sei nach mehreren Gesprächen von Huangs Offenheit und seiner Fähigkeit überzeugt, Nvidia weiterhin zu führen, teilte das Unternehmen mit. Aufgrund von Informationen aus Regierungskreisen sehe das Gremium zudem keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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