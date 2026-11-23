NEW YORK (dpa-AFX) - Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag Euphorie an den US-Börsen ausgelöst. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, erholte sich wieder deutlich.

Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 6,9 Prozent hoch auf 26.748 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial, in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, sprang um 2,7 Prozent auf 49.447 Punkte hoch. Der breite S&P 500 gewann 4,7 Prozent auf 7.238 Zähler. Die Nvidia-Aktie selbst sprang um 32 Prozent nach oben.

Die Rückkehr Huangs könnte laut Marktanalyst Timo Emden von CapTrader "verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben". Er sieht in dem Schritt des Verwaltungsrats eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld./ck/stk

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