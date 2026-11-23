New York - Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag Euphorie an den US-Börsen ausgelöst. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, erholte sich wieder deutlich. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 6,9 Prozent hoch auf 26.748 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial, in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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