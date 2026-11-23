New York - Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag Euphorie an den US-Börsen ausgelöst. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, erholte sich wieder deutlich. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 6,9 Prozent hoch auf 26.748 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial, in ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.