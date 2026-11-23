Der Ausverkauf bei KI-Werten hat am Freitag auch Walldorf erreicht. Die SAP-Aktie verlor 2,1% und schloss bei 181,10 €. Sie rutschte damit unter die 100-Tage-Linie, also den Durchschnittskurs der vergangenen 100 Handelstage. Wenige Tage zuvor hatte der Konzern die Übernahme des KI-Spezialisten TechWolf abgeschlossen, und JPMorgan traut der Aktie inzwischen 275 € zu. Am heutigen Montag liegt das Papier zeitweise 1,5% vorne. Ist der Rücksetzer eine ...

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