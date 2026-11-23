Am 23. November 2026 hat in Frankfurt das 30. Deutsche Eigenkapitalforum begonnen. Am Nachmittag stand dort die JDC Group auf dem Programm - präsentiert von Dr. Sebastian Grabmaier, CEO und Gründer, sowie CFO und Co-Gründer Ralph Konrad. Das eingespielte Team trat um 13:30 Uhr auf, wenige Tage nachdem das Unternehmen seine Prognose für 2026 zurückgezogen hatte. Genau dieser Schritt war natürlich unter anderem Thema der Präsentation. JDC Group - Prognosekorrektur mit klarem Auslöser. Die JDC Group hatte am 17. November 2026 ihre Jahresziele für 2026 gesenkt. Statt 300 bis 330 Millionen Euro Umsatz ...

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