DJ Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares

Fuller, Smith & Turner PLC (FSTA) Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares 23-Nov-2026 / 17:39 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fuller, Smith & Turner P.L.C. ("the Company" or "Fuller's") Transaction in own shares The Company announces that it has purchased the following number of its "A" Ordinary Shares of 40p each on the London Stock Exchange through Investec Bank plc as part of its share buyback programme announced on 22 June 2026 (the "Programme") between 16 November 2026 - 20 November 2026. Date Venue Volume-weighted average Aggregated volume Lowest price per share Highest price per share price (p) (p) (p) 16 November 2026 XLON 880.0000 1,353 880.0000 880.0000 18 November 2026 XLON 889.6905 2,624 886.0000 890.0000 19 November 2026 XLON 896.9293 10,102 890.0000 900.0000 20 November 2026 XLON 895.5046 7,042 888.0000 900.0000

The Company intends to hold the repurchased shares in Treasury.

Following the purchase of the said shares, Fuller's listed issued share capital consists of 34,082,515 "A" Ordinary Shares of 40p each. Of this total 3,379,235 "A" Ordinary Shares are held in Treasury. Therefore, the total number of listed voting rights in the Company for the purpose of Disclosure and Transparency Rule 5.6.1 (calculated in accordance with Disclosure and Transparency Rule 5.6.2) is 30,703,280. This number may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in Fuller's, under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) no 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the individual purchases made.

Enquiries:

Rachel Spencer

Company Secretary

020 8996 2073

23 November 2026

SCHEDULE OF PURCHASES

Date and time of each Number of shares Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference trade purchased Number 16 November 2026 15:05:04 342 880.0000 XLON 00434586858TRLO1 16 November 2026 15:05:04 758 880.0000 XLON 00434586859TRLO1 16 November 2026 15:41:45 1 880.0000 XLON 00434588504TRLO1 16 November 2026 15:51:32 1 880.0000 XLON 00434588830TRLO1 16 November 2026 15:56:06 205 880.0000 XLON 00434589028TRLO1 16 November 2026 16:02:19 8 880.0000 XLON 00434589332TRLO1 16 November 2026 16:10:20 5 880.0000 XLON 00434589686TRLO1 16 November 2026 16:21:35 21 880.0000 XLON 00434590710TRLO1 16 November 2026 16:23:16 5 880.0000 XLON 00434590862TRLO1 16 November 2026 16:27:38 5 880.0000 XLON 00434591209TRLO1 16 November 2026 16:29:04 2 880.0000 XLON 00434591301TRLO1 18 November 2026 12:24:21 92 886.0000 XLON 00435128754TRLO1 18 November 2026 12:24:21 22 886.0000 XLON 00435128753TRLO1 18 November 2026 13:38:36 89 886.0000 XLON 00435132763TRLO1 18 November 2026 14:01:18 104 890.0000 XLON 00435133499TRLO1 18 November 2026 14:01:22 104 890.0000 XLON 00435133501TRLO1 18 November 2026 14:01:28 104 890.0000 XLON 00435133508TRLO1 18 November 2026 14:47:30 112 890.0000 XLON 00435136413TRLO1 18 November 2026 14:47:31 114 890.0000 XLON 00435136414TRLO1 18 November 2026 14:47:31 104 890.0000 XLON 00435136419TRLO1 18 November 2026 14:50:40 213 890.0000 XLON 00435136767TRLO1 18 November 2026 16:01:00 108 890.0000 XLON 00435141533TRLO1 18 November 2026 16:03:11 1458 890.0000 XLON 00435141723TRLO1 19 November 2026 12:35:25 131 900.0000 XLON 00435423285TRLO1 19 November 2026 12:35:25 383 900.0000 XLON 00435423286TRLO1 19 November 2026 12:35:25 1000 900.0000 XLON 00435423287TRLO1 19 November 2026 12:41:34 1000 900.0000 XLON 00435423453TRLO1 19 November 2026 12:41:34 2486 900.0000 XLON 00435423454TRLO1 19 November 2026 14:52:17 102 890.0000 XLON 00435427189TRLO1 19 November 2026 15:13:50 2 894.0000 XLON 00435428166TRLO1 19 November 2026 15:20:04 1 894.0000 XLON 00435428723TRLO1 19 November 2026 15:22:09 1 894.0000 XLON 00435428922TRLO1 19 November 2026 15:33:23 2 894.0000 XLON 00435429617TRLO1 19 November 2026 15:45:04 2 894.0000 XLON 00435430616TRLO1 19 November 2026 15:52:25 198 894.0000 XLON 00435431061TRLO1 19 November 2026 15:54:36 2 894.0000 XLON 00435431171TRLO1 19 November 2026 16:06:35 2 894.0000 XLON 00435431926TRLO1 19 November 2026 16:14:17 202 894.0000 XLON 00435432366TRLO1 19 November 2026 16:28:27 5 894.0000 XLON 00435433472TRLO1 19 November 2026 16:35:16 97 894.0000 XLON 00435434068TRLO1 19 November 2026 16:35:16 46 894.0000 XLON 00435434067TRLO1 19 November 2026 16:35:16 43 894.0000 XLON 00435434066TRLO1 19 November 2026 16:35:16 40 894.0000 XLON 00435434065TRLO1 19 November 2026 16:35:16 124 894.0000 XLON 00435434064TRLO1 19 November 2026 16:35:16 42 894.0000 XLON 00435434063TRLO1 19 November 2026 16:35:16 103 894.0000 XLON 00435434062TRLO1 19 November 2026 16:35:16 44 894.0000 XLON 00435434061TRLO1 19 November 2026 16:35:16 43 894.0000 XLON 00435434060TRLO1 19 November 2026 16:35:16 473 894.0000 XLON 00435434059TRLO1 19 November 2026 16:35:16 42 894.0000 XLON 00435434058TRLO1 19 November 2026 16:35:16 99 894.0000 XLON 00435434057TRLO1 19 November 2026 16:35:16 45 894.0000 XLON 00435434056TRLO1 19 November 2026 16:35:16 221 894.0000 XLON 00435434055TRLO1 19 November 2026 16:35:16 58 894.0000 XLON 00435434054TRLO1 19 November 2026 16:35:16 75 894.0000 XLON 00435434053TRLO1 19 November 2026 16:35:16 66 894.0000 XLON 00435434052TRLO1 19 November 2026 16:35:16 97 894.0000 XLON 00435434051TRLO1 19 November 2026 16:35:16 76 894.0000 XLON 00435434050TRLO1 19 November 2026 16:35:16 37 894.0000 XLON 00435434049TRLO1 19 November 2026 16:35:16 6 894.0000 XLON 00435434048TRLO1 19 November 2026 16:35:16 111 894.0000 XLON 00435434047TRLO1 19 November 2026 16:35:16 71 894.0000 XLON 00435434046TRLO1 19 November 2026 16:35:16 13 894.0000 XLON 00435434045TRLO1 19 November 2026 16:35:16 206 894.0000 XLON 00435434069TRLO1 19 November 2026 16:35:17 326 894.0000 XLON 00435434071TRLO1 19 November 2026 16:35:17 206 894.0000 XLON 00435434070TRLO1

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 23, 2026 12:39 ET (17:39 GMT)

DJ Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares -2-

19 November 2026 16:35:17 326 894.0000 XLON 00435434073TRLO1 19 November 2026 16:35:17 206 894.0000 XLON 00435434072TRLO1 19 November 2026 16:35:17 326 894.0000 XLON 00435434075TRLO1 19 November 2026 16:35:17 206 894.0000 XLON 00435434074TRLO1 19 November 2026 16:35:17 267 894.0000 XLON 00435434077TRLO1 19 November 2026 16:35:17 206 894.0000 XLON 00435434076TRLO1 19 November 2026 16:35:17 30 894.0000 XLON 00435434081TRLO1 19 November 2026 16:35:17 206 894.0000 XLON 00435434079TRLO1 20 November 2026 08:24:19 62 894.0000 XLON 00435776795TRLO1 20 November 2026 08:24:19 30 894.0000 XLON 00435776794TRLO1 20 November 2026 08:44:14 35 896.0000 XLON 00435820579TRLO1 20 November 2026 09:25:20 106 896.0000 XLON 00435932399TRLO1 20 November 2026 10:11:12 106 892.0000 XLON 00435979401TRLO1 20 November 2026 10:17:28 109 890.0000 XLON 00435979667TRLO1 20 November 2026 11:54:05 112 890.0000 XLON 00435983904TRLO1 20 November 2026 11:54:05 841 888.0000 XLON 00435983903TRLO1 20 November 2026 11:54:05 107 888.0000 XLON 00435983906TRLO1 20 November 2026 11:54:05 159 888.0000 XLON 00435983905TRLO1 20 November 2026 11:54:09 217 888.0000 XLON 00435983908TRLO1 20 November 2026 11:56:11 1010 888.5200 XLON 00435983958TRLO1 20 November 2026 16:02:40 190 900.0000 XLON 00435996139TRLO1 20 November 2026 16:09:44 62 900.0000 XLON 00435996584TRLO1 20 November 2026 16:14:02 66 900.0000 XLON 00435996788TRLO1 20 November 2026 16:15:00 63 900.0000 XLON 00435996844TRLO1 20 November 2026 16:15:28 95 900.0000 XLON 00435996875TRLO1 20 November 2026 16:19:11 60 900.0000 XLON 00435997098TRLO1 20 November 2026 16:22:15 61 900.0000 XLON 00435997317TRLO1 20 November 2026 16:27:10 403 900.0000 XLON 00435997570TRLO1 20 November 2026 16:27:10 228 900.0000 XLON 00435997571TRLO1 20 November 2026 16:27:10 43 900.0000 XLON 00435997572TRLO1 20 November 2026 16:27:10 729 900.0000 XLON 00435997573TRLO1 20 November 2026 16:27:10 245 900.0000 XLON 00435997574TRLO1 20 November 2026 16:27:10 755 900.0000 XLON 00435997575TRLO1 20 November 2026 16:27:10 200 900.0000 XLON 00435997576TRLO1 20 November 2026 16:27:10 255 900.0000 XLON 00435997577TRLO1 20 November 2026 16:27:11 174 900.0000 XLON 00435997578TRLO1 20 November 2026 16:27:12 178 900.0000 XLON 00435997579TRLO1 20 November 2026 16:27:12 60 900.0000 XLON 00435997580TRLO1 20 November 2026 16:27:12 133 900.0000 XLON 00435997581TRLO1 20 November 2026 16:27:25 38 900.0000 XLON 00435997632TRLO1 20 November 2026 16:29:09 47 900.0000 XLON 00435997764TRLO1 20 November 2026 16:29:34 7 900.0000 XLON 00435997829TRLO1 20 November 2026 16:29:56 56 900.0000 XLON 00435997845TRLO1

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ISIN: GB00B1YPC344 Category Code: POS TIDM: FSTA LEI Code: 213800C7ACOFMRCQQW76 Sequence No.: 450554 EQS News ID: 2440852 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

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(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2026 12:39 ET (17:39 GMT)