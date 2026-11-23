Erste Bohrungen in der Purdex-Zone abgeschlossen: In der Purdex-Zone auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldgrundstück "High Lake" wurden vier Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.718,5 Metern fertiggestellt.

In der Purdex-Zone auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldgrundstück "High Lake" wurden vier Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.718,5 Metern fertiggestellt. Gezielte Infill-Bohrungen: Fächerförmig angeordnete Bohrlöcher, deren Bohrungen von einer einzigen Bohrplattform aus gestartet wurden, dienten der Erkundung eines vorrangigen Trends innerhalb der Purdex-Zone, in der bei früheren Bohrungen sowohl hochgradige als auch niedriggradige Goldabschnitte gemeldet worden waren.

Fächerförmig angeordnete Bohrlöcher, deren Bohrungen von einer einzigen Bohrplattform aus gestartet wurden, dienten der Erkundung eines vorrangigen Trends innerhalb der Purdex-Zone, in der bei früheren Bohrungen sowohl hochgradige als auch niedriggradige Goldabschnitte gemeldet worden waren. Kernuntersuchungen und Analysen laufen derzeit: Die detaillierten geologischen Untersuchungen, das Schneiden der Bohrkerne und die Probenahme schreiten voran; die Analyseergebnisse werden nach Erhalt und Überprüfung im Rahmen der Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) bekannt gegeben.





TORONTO, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. ("TotalMetals" oder das "Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) freut sich, den Abschluss seines Diamantbohrprogramms 2026 in der Purdex-Zone auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldgrundstück "High Lake" (das "Projekt" oder "High Lake") bekannt zu geben, das sich im Nordwesten von Ontario angrenzend an den Trans-Canada Highway nahe der Grenze zwischen Ontario und Manitoba befindet und bereits am 19. Oktober 2026 angekündigt worden war. Insgesamt wurden 1.718,5 Meter in vier Diamantbohrlöchern (HL-26-082 bis HL-26-085) absolviert, die darauf ausgelegt waren, einen wichtigen Abschnitt der Purdex-Zone zu verdichten, in dem zuvor sowohl hochgradige als auch niedriggradige Goldabschnitte erzielt worden waren.

"Der Abschluss dieser 1.718,5 Meter umfassenden Infill-Bohrkampagne in der Purdex-Zone ist ein wichtiger technischer Schritt für die Weiterentwicklung des "High-Lake"-Projekts. Durch die systematische Erkundung eines Abschnitts der Lagerstätte, in dem sowohl bei historischen als auch bei jüngeren Bohrungen hochgradige und niedriggradige Goldintervalle nachgewiesen wurden, liefern diese vier fächerförmig angeordneten Bohrlöcher wichtige strukturelle und lithologische Messpunkte, die zur Verfeinerung unseres dreidimensionalen Mineralisierungsmodells und zur Bewertung der Kontinuität der Gehalte auf kurze Distanz erforderlich sind. Die Kernbohrungen und Probenahmen schreiten gut voran, und wir freuen uns darauf, die Untersuchungsergebnisse bekannt zu geben, sobald die Laboranalysen und die QA/QC-Prüfung abgeschlossen sind", erklärte Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals.

Abbildung 1. Satellitenbild des Gebiets der Purdex-Zone auf dem Goldgrundstück "High Lake", auf dem die Lage des Bohrkragens sowie die Trassen der 2026 durchgeführten Verdichtungs-Diamantbohrungen (HL-26-082 bis HL-26-085) zu sehen sind.

Zusammenfassung des Bohrprogramms von Purdex für das Jahr 2026

Das "High-Lake"-Grundstück befindet sich im Greenstone-Gürtel "Lake of the Woods" im Nordwesten Ontarios und umfasst mehrere vielversprechende Gold- und Kupfervorkommen, darunter insbesondere die Purdex-Zone, in der derzeit eine Goldressource nachweisbar ist. Die Goldmineralisierung in der Purdex-Zone tritt innerhalb übereinanderliegender Quarzadern und alterierter Scherzonen auf, die sich in der Nähe von lithologischen Kontakten zwischen Quarzporphyr-Intrusionen und mafischen Vulkangesteinen befinden. Frühere Bohrungen innerhalb des angestrebten subvertikalen Trends in der Purdex-Zone lieferten außergewöhnlich hochgradige Ergebnisse über mächtige Abschnitte - die stellenweise sichtbares Gold enthielten - sowie niedriggradige Abschnitte innerhalb angrenzender oder nahegelegener Durchbohrpunkte.

Das Purdex-Diamond-Bohrprogramm 2026 wurde speziell als gezielte Infill-Kampagne innerhalb dieses Gebiets konzipiert, um die Geometrie und die geologischen Einflussfaktoren besser zu verstehen. Alle vier Bohrlöcher - HL-26-082, HL-26-083, HL-26-084 und HL-26-085 - wurden von einer einzigen genehmigten Bohrplattform an der Oberfläche aus gebohrt, um Eingriffe in die Oberfläche so gering wie möglich zu halten. Die Längen der einzelnen Bohrlöcher lagen zwischen 416,5 Metern und 456,0 Metern, was einer Gesamtlänge des Bohrprogramms von 1.718,5 Metern entspricht. Die Einzelheiten und Ausrichtungen der Bohrlochkragen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1. Standorte, Ausrichtungen und Bohrlochlängen der Bohrungen im Rahmen des Diamantbohrprogramms 2026 in der Purdex-Zone auf dem Goldgrundstück "High Lake".

Bohrloch-ID Ostkoordinate (X)

(m) Nordkoordinate (Y)

(m) Höhe (Z)

(m über dem Meeresspiegel) Kragenazimut

(°) Kragenneigung

(°) Länge

(m) HL-26-082 350262 5509154 357 213,0 -49,0 416,5 HL-26-083 350262 5509154 357 220,0 -48,0 423,0 HL-26-084 350262 5509154 357 217,0 -46,0 423,0 HL-26-085 350262 5509154 357 218,5 -44,6 456,0 Gesamtlänge in Metern 1.718,5

Koordinatenbezugssystem: UTM NAD83, Zone 15 Nord. Die Koordinaten der Markierung werden als Ostkoordinate (X), Nordkoordinate (Y) und Höhe über dem Meeresspiegel (Z) in Metern angegeben.

Abbildung 2. 3D-Schnittansicht der Purdex-Zone mit Blick nach Osten auf das Goldvorkommen "High Lake", aus der die Lage und der Verlauf der 2026 durchgeführten Verdichtungs-Diamantbohrungen im Verhältnis zu den Strukturen der Aderzone ersichtlich sind.

Abbildung 3. Vertikaler Längsschnitt des unteren Abschnitts der Purdex-Zone auf dem Goldgrundstück "High Lake", der die Einstichpunkte der Diamantbohrungen aus dem Jahr 2026 im Vergleich zu den von dem früheren Betreiber für das Zielgebiet ermittelten Analyseabschnitten entlang der Kernlänge zeigt.

Alle Bohrlöcher durchquerten erfolgreich die angestrebten Strukturen, wobei bei den vor Ort durchgeführten Schnellmessungen bedeutende Quarzadern mit lokalen Sulfidmineralisierungen festgestellt wurden, die mit den Zielgebieten in Zusammenhang stehen. Derzeit werden detaillierte Kernuntersuchungen durchgeführt, um die Aderbildung und die Mineralisierung genauer zu charakterisieren. Die Bohrarbeiten wurden bis zum Ablaufdatum der derzeitigen Genehmigung für fortgeschrittene Explorationsbohrungen abgeschlossen, wodurch die Anzahl der Meter, die gebohrt werden konnten, begrenzt war. Es wurden neue Genehmigungsanträge eingereicht, die sich derzeit im Prüfungs- und Genehmigungsverfahren beim Ministerium für Bergbau und Energie von Ontario befinden.

Laufende Arbeiten und nächste Schritte

Nach Abschluss der Diamantbohrungen in der Purdex-Zone umfasst der voraussichtliche kurzfristige technische Arbeitsablauf für das Goldgrundstück "High Lake" Folgendes:

Führen Sie die detaillierte Kernprotokollierung, das Zerschneiden der Bohrkerne sowie den Versand der Proben aus den Bohrlöchern HL-26-082 bis HL-26-085 für die Gold-Feuerprobe und die geochemische Mehrfachelementanalyse durch.

Integrieren Sie neue Bohrprotokoll- und Untersuchungsdaten in das dreidimensionale geologische Modell der Purdex-Zone, um die Kontinuität der Gehalte zu bewerten und die Ziele für Folgebohrungen genauer zu definieren.

Abschluss der objektweiten Zielrangliste auf der Grundlage der Ergebnisse der Bestandsaufnahme, der Felduntersuchungen und der Bohrungen aus dem Jahr 2026 zur Erstellung eines umfassenden Explorationsplans für das Jahr 2027.





Hinweis zu historischen Informationen

Hinsichtlich der in dieser Pressemitteilung erwähnten Bohr- und Explorationsarbeiten früherer Betreiber bestätigt die Überprüfung der historischen Aufzeichnungen und technischen Informationen durch das Unternehmen in angemessener Weise die Stichhaltigkeit der dargestellten Informationen; das Unternehmen kann jedoch die Richtigkeit aller historischen Daten, einschließlich der von früheren Betreibern angewandten Verfahren zur Probenentnahme und -analyse, nicht direkt überprüfen. Daher empfiehlt das Unternehmen den Anlegern, bei der Bewertung historischer Ergebnisse angemessene Vorsicht walten zu lassen.

Goldprojekt "High Lake"

Total Metals hält eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt "High Lake" und "West Hawk Lake", die sich über 958 Hektar erstreckt und zwei Goldgrundstücke umfasst, die entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Ontario und Manitoba westlich von Kenora (Ontario) liegen. Das "High-Lake"-Grundstück befindet sich innerhalb des archaischen Greenstone-Gürtels "Lake of the Woods" und umfasst mehrere Goldvorkommen, allen voran die Purdex-Zone, die im Mittelpunkt der Infill- und Erweiterungsexploration steht.

Qualifizierte Person

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und freigegeben.

Über Total Metals Corp.

Total Metals hält 100 % der Anteile am "High-Lake"- und "West-Hawk-Lake"-Projekt, das sich über 958 Hektar auf zwei Goldgrundstücken erstreckt, die entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario liegen. Die Purdex-Zone auf dem Grundstück "High Lake" verfügt über ein erhebliches Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten sowie für mögliche künftige Bergbauaktivitäten sein. Das Grundstück "West Hawk Lake" besteht aus einer einzigen Bergbaukonzession und befindet sich im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf das Goldgrundstück Menary, das strategisch günstig in der Kenora Mining Division in Ontario gelegen ist und im Süden an die Rainy-River-Schürfrechte grenzt, die von Coeur Mining, Inc. ("Coeur") im Zuge der Übernahme von New Gold Inc. im Wert von rund 7 Milliarden US-Dollar erworben werden. Die jüngste Erweiterung des Unternehmensportfolios ist die "Pick Lake"-Liegenschaft, bestehend aus 75 Claims und einer Bergbaukonzession mit einer Fläche von über 5.260 Hektar, die über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-Canada Highway angebunden ist. Die Lagerstätte für kritische Mineralien "Pick Lake" weist eine durchschnittliche Streichlänge von etwa 250 m sowie eine tiefengängige Ausdehnung auf, die in einer Tiefe zwischen 300 und 1200 m untersucht wurde. Das "Electrolode"-Projekt zielt auf vielversprechende Vorkommen an kritischen Mineralien sowie Goldressourcen und Zielgebiete in drei geologisch günstigen Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender Bergwerke im "Red-Lake"-Goldgebiet befinden und strategisch günstig zwischen dem "Great-Bear"-Projekt von Kinross Gold und dem Springpole-Projekt von First Mining Gold gelegen sind.

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