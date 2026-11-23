New York - Die US-Börsen haben am Montag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.595 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 3,0 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.235 Punkten 4,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.745 Punkten 6,9 Prozent im Plus.



Die Nachricht von der überraschenden Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia sorgte für ein regelrechtes Kursfeuerwerk im Technologiesektor. Die Aktien des Chipherstellers legten um über 30 Prozent zu.



"Allerdings wartet auf den alten und neuen Vorstandschef eine ganze Reihe schwieriger Aufgaben", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die angekündigte Bilanzüberprüfung durch die US-Wertpapieraufsicht SEC sowie die Spionagevorwürfe und die politischen Untersuchungen zu den Verbindungen nach China bleiben erhebliche Belastungsfaktoren. Huang muss jetzt nicht nur das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen, sondern auch zahlreiche regulatorische und politische Probleme lösen. Der Visionär ist zurück, doch die schwierigste Arbeit könnte erst noch vor ihm liegen."



Für die internationalen Aktienmärkte komme die Nachricht dennoch zum richtigen Zeitpunkt. "Nach den heftigen Kursverlusten der vergangenen Handelstage könnte die Rückkehr Huangs einen wichtigen Stimmungswechsel im Technologiesektor auslösen. Gerade die zuletzt stark unter Druck geratenen Halbleiterwerte könnten von einer neuen Zuversicht profitieren. Die Anleger haben in den vergangenen Wochen die hohen KI-Bewertungen und milliardenschweren Investitionsprogramme zunehmend kritisch hinterfragt. Jetzt besteht zumindest die Chance, dass wieder stärker die langfristigen Wachstumsperspektiven in den Vordergrund rücken", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,0900 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9174 Euro zu haben.



Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 3.636 US-Dollar gezahlt (+2,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 107,24 Euro pro Gramm.





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