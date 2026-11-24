Muttenz - Der Spezialchemiekonzern Clariant bestätigt das Interesse am US-Unternehmen Ashland. Clariant führe gemeinsam mit dem Private-Equity-Investor Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) als Partner Gespräch betreffend einer möglichen Übernahme von Ashland, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Damit reagierte Clariant auf Spekulationen am Markt über eine mögliche Transaktion mit Ashland. Am Sonntagabend hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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