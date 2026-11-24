Interlaken - Am Schilthorn sollen künftig die Jungfraubahnen die Weichen stellen. Dazu unterbreitet sie den Aktionärinnen und Aktionären ein öffentliches Kaufangebot von 1800 Franken je Aktie. Damit erhalten die Anteilseigner einen saftigen Aufschlag - der letzte Kurs der Schilthornbahn an der ausserbörslichen Handelsplattform OTC-X lag bei 1300 Franken. Die entscheidende Hürde ist bereits genommen. Denn Grossaktionäre haben sich bereits im Vorfeld ...

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