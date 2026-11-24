FRANKFURT (dpa-AFX) - In die Aktien von Flatexdegiro kommt am Dienstag vorbörslich etwas Übernahmefantasie. Der Vorschlag eines Aktionärs, nach möglichen Interessenten Ausschau zu halten, trieb den Kurs des Online-Brokers auf der Plattform Tradegate um mehr als vier Prozent nach oben.

Die Aktien waren am Vortag schon die marktbreite Erholungsrally nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs Jensen Huang mit mehr als vier Prozent Plus mitgegangen. Die Erholung vom zuletzt erreichten Tief seit April 2025 bleibt damit am Laufen. Erstmals seit Anfang September stehen sie wieder über ihrer 21-Tage-Linie.

Der aktivistische Aktionär PrimeStone Capital veröffentlichte ein Schreiben mit der Forderung an den Aufsichtsrat, eine formelle strategische Überprüfung einzuleiten und das Interesse potenzieller strategischer und finanzieller Partner zu sondieren.

In dem Schreiben äußert der Aktionär keine Kritik an der operativen Entwicklung, sondern am Aktienkurs, der mit rund 23 Euro nicht den fairen Wert widerspiegele. Diesen sieht PrimeStone bei über 40 Euro pro Aktie. Ein Händler stellte sich allerdings in einer ersten Reaktion die Frage, wer als potenzieller Käufer in Frage komme./tih/zb