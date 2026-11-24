In diesem Marktbericht Börse stehen die jüngsten Börsen News ganz im Zeichen eines spektakulären Comebacks an der Wall Street: Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia hat eine historische Rally bei Halbleiter- und KI-Werten ausgelöst, während Rohstoffe und Kryptowährungen weiter unter Druck stehen.

?? Aktien - USA

Nvidia im Fokus: Die gestrige Handelssitzung hatte einen klaren Hauptdarsteller: Jensen Huang kehrt auf den Posten des Nvidia-CEO zurück. Die Nachricht seiner Wiedereinsetzung durch den Verwaltungsrat entfachte an der Wall Street regelrechte Euphorie - die Aktie des KI-Chipherstellers schoss um über 30 - nach oben und verzeichnete damit einen der größten Tagesgewinne der Unternehmensgeschichte.

Signal der Stabilität: Der Markt wertete diese Entscheidung als klares Zeichen für Stabilität und das Ende der Führungunsicherheit rund um den Tech-Giganten.

Breite US-Marktrally: Der Optimismus griff rasch auf den gesamten US-Aktienmarkt über: Der Dow Jones legte rund 3 - zu, der S&P 500 stieg um über 4,7 - während der technologielastige Nasdaq die Sitzung mit einem Kursfeuerwerk von mehr als 6,5 - beendete.

Rückenwind für Chipwerte: Die Rückkehr des legendären Nvidia-Gründers wirkte sich besonders positiv auf Technologie- und Halbleiteraktien aus, die zuvor über Wochen hinweg unter wachsendem Verkaufsdruck und eingetrübter Stimmung gelitten hatten.

Starke Gewinne in der gesamten Branche: Neben dem massiven Kurssprung von Nvidia verbuchten auch andere Branchenvertreter glänzende Sitzungen: Micron beendete den Tag mit einem Plus von rund 19 - Sandisk kletterte um über 10 - AMD gewann etwa 6 - Intel sprang um bis zu 16 - nach oben, Marvell Technology schloss mit einem Zuwachs von über 18 - und Super Micro Computer legte um mehr als 13 - zu.

Euphorie im Neocloud-Segment: Auch Cloud-Infrastrukturanbieter profitierten enorm von der zurückgekehrten KI-Zuversicht - CoreWeave, Nebius und IREN verzeichneten Kursgewinne von jeweils über 20 %.

Nachhaltigkeit bleibt entscheidend: Trotz des Stimmungsumschwungs durch Jensen Huangs Rückkehr sind die strukturellen Probleme, die zuvor den Tech-Abverkauf ausgelöst hatten, noch nicht behoben. Anleger verlangen nun Bestätigung dafür, dass die Erholung von einer echten Rückkehr der Nachfrage getragen wird und nicht nur eine kurzfristige emotionale Reaktion darstellt....

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