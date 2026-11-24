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Neuland (2.0)



24.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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Neuland (2.0)

Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG …Stop! einen Standpunkt mit dem Namen Neuland gab es doch 2021 https://www.mwbfairtrade.com/de/aktuelles/newsdetail-de/news/mwb-fairtrade-wertpapierhandelsbank-ag-kapitalmarkt-standpunkt-von-kai-jordan-vorstand-3/c256 schon einmal?

Fällt Euch denn nichts neues mehr ein, mag der kritische Leser fragen? Doch, nur geht es heute nicht mehr um Kupferkabel. Und die Entwicklungen gehen mit einem derartigen Tempo voran, das auch "Schlaumeier" wie wir jeden Morgen aufstehen und ins Neuland blicken. Und hier wollen wir anknüpfen an unseren letzten Standpunkt https://www.mwbfairtrade.com/de/aktuelles/newsdetail-de/news/schnell-ist-der-mensch-nur-wenn-er-weiss-wohin-er-rennt/ . . Wir hatten letzten Monat aufgezeigt warum US-Tech-Giganten wie Nvidia uns plötzlich aus dem Neuland entgegenkommen. Es geht um "Welle 2" bei KI - die Physical AI. Während Sprachmodelle (Welle 1) das Internet leer gelesen haben, braucht physische KI etwas, das man nicht aus dem Netz kopieren kann: reale Prozessdaten, Materialphysik und jahrzehntelanges Ingenieurwissen. Wie Physical AI die Wertschöpfung neu verteilt, zeigen beispielhaft die aktuellen Allianzen zwischen Nvidia und den großen Spielern in der deutschen Industrie: • Siemens & Mercedes-Benz: In Erlangen baut Siemens gemeinsam mit Nvidia Omniverse die autonome Fabrik von morgen. KI-Agenten simulieren Abläufe vorab im virtuellen Raum und drücken den Engineering-Aufwand um bis zu 85 Prozent. Mercedes-Benz rüstet komplette Montagelinien digital um, bevor in der echten Halle auch nur ein Schraubenschlüssel bewegt wird - ohne teure Bandstillstände. • Thyssenkrupp & Chemie: Im Anlagenbau und der Prozessindustrie passiert ähnliches. Thyssenkrupp nutzt Industrial Copilots, um komplexe Engineering-Daten beherrschbar zu machen. In der Chemiebranche werden Reaktorprozesse und Molekülstrukturen zunehmend in KI-Simulationen optimiert, statt teure physische Testreihen zu fahren. Warum sind die Amerikaner so heiß auf diese Deals? Weil unsere Maschinenbauer, Autokonzerne und Chemieparks über den wertvollsten Datenschatz der Welt verfügen: Wie verhält sich eine Legierung unter Extremdruck? Wann verschleißt ein Lager? Wie reagiert eine chemische Synthese auf minimale Temperaturschwankungen? Nun sind diese Unternehmen nicht so naiv, den Amis diese Daten einfach plump zu überlassen. Technisch und vertraglich sind die Rohdaten bei Konzernen wie Siemens oder Mercedes-Benz stark abgeschottet. Solche Unternehmen schicken ihre sensiblen Konstruktionsdaten nicht in eine öffentliche US-Cloud. Software-Stacks wie Nvidia Omniverse Enterprise laufen oft "On-Premise" (auf eigenen Servern in den Werken) oder in souveränen Infrastrukturen wie der Industrial AI Cloud der Deutschen Telekom. Die Daten verlassen dabei physisch nicht das Land und unterliegen europäischem Recht. Doch das Risiko einer strategischen Wertschöpfungs- und Wissensverschiebung bleibt real. Die Rohdaten bleiben zwar auf deutschen Servern, doch liefern wir das Know-How über den Anwendungsfall. Und was ist mit dem Mittelstand? Während die Konzerne eigene Serverfarmen und ganze Abteilungen voller Juristen beschäftigen, greifen kleinere Mittelständler aus Kostengründen oft auf standardisierte US-Cloud-Dienste zurück - und dort dürften die Schutzmauern deutlich niedriger sein. Doch die Karawane ist unterwegs ins Neuland. Laut einer Befragung von Dun & Bradstreet nennen 73% deutscher Unternehmen bereits positive KI-Renditen, zum Teil aber nur aus einzelnen Projekten. Gerade mal 3% halten ihre Daten für vollständig bereit für einen breiten Einsatz. Dennoch müssen wir aufpassen das nicht ein großer Teil der industriellen Maschinendaten irgendwo verstaubt oder einfach gelöscht wird. Wie groß der Hebel ist, zeigt das nächste große Neuland der Physical AI: die lernfähige Robotik. Deutschland ist heute Europas größter Robotikmarkt, doch fast alle der rund 280.000 installierten Industrieroboter spulen bisher nur sture Programme ab. Durch Physical AI kombinieren Sensorik und KI mit der Mechanik: Roboter verstehen Sprache, reagieren auf Veränderungen und trainieren Handgriffe in virtuellen Welten selbstständig. Hier hilft ein Blick in das mehr als umstrittene Tesla Werk in Grünheide. Dort tragen ausgewählte Beschäftigte bei ihrer Arbeit Kameras, Sensoren und bis zu vier Kilogramm schwere Rucksäcke mit Aufzeichnungstechnik, um reale Abläufe wie Greifen, Sortieren und Montieren festzuhalten. Vor einigen Tagen gab es einen Bericht im Handelsblatt "wie Deutschland zum Treiber des KI Booms werden kann", den wir gerne empfehlen. Es gibt auch bei uns stark wachsende Robotik-Start-ups (wie Neura Robotics, Agile Robots oder Robco). Aber der Bericht stellt auch dar, dass dieser Vorsprung im Neuland kein Selbstläufer ist. Das Manko: Deutschland ist traditionell stark in der Grundlagenforschung und beim Tüfteln. Aber Bürokratie, langsamen Entscheidungen, getrennten Silos (Mechanik vs. KI) und fehlendem Tempo in der Skalierung scheitert manches. Und am Ende stellt sich (wieder mal) die Frage ob diesmal die eigene Stärke schnell genug in massentaugliche Produktion umgesetzt werden kann oder das Spielfeld am Ende wieder den USA oder China überlassen wird. Auch der deutsche Arbeitsmarkt zeigt erste Effekte im Neuland. Es häufen sich die Meldungen, dass es Einsteiger in den Arbeitsmarkt zunehmend schwerer haben, einen Job zu finden. Klar, man will zwar niemanden abbauen aber neu einstellen? Erstmal schauen, was da im Neuland auf uns zukommt. Welche Auswirkungen sowas auf Dauer auf Gesellschaften haben wird und wie sich dann Staaten finanzieren, dazu gibt es wahnsinnig viele Theorien, die aber den Rahmen dieses Standpunktes sprengen. Man hört das rund 1/3 der deutschen Lehrkräfte noch nie mit KI gearbeitet hat. Ein weiteres Drittel hat bestenfalls mal einen Zeh ins Wasser gesteckt. Damit geht die Lebensrealität der Lehrkräfte stark an der ihrer Schüler*innen vorbei. 91 % der 12-17 jährigen nutzen mindestens 1 KI Tool. So sagte die ehemalige Schulleiterin und heutige Publizistin und Bildungsreformerin Silke Müller: "Manche Länder bereiten ihre Kinder auf das Jahr 2035 vor; Deutschland bereitet seine immer noch auf 1995 vor." Sie nennt die deutsche Bildungsdebatte "Insolvenzverschleppung". Es gab bereits vor der Pandemie den Digitalpakt Schule. Für mehr als € 6 Mrd. wurden, zwar massenhaft Tablets, Laptops und digitale Tafeln angeschafft, doch an sehr vielen Schulen fehlten leistungsfähiges WLAN, Glasfaseranschlüsse, ausreichend Steckdosen und IT-Administratoren, um die Geräte im Unterricht überhaupt sinnvoll zu nutzen. Von pädagogischen Konzepten ganz zu schweigen. Nachdem der erste DigitalPakt ausgelaufen ist, müssen viele der angeschafften Geräte wegen Veraltung ersetzt werden. Nun legt man wieder von vorne los und will bis 2030 diesmal alles besser machen. Na dann. Derweil haben Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande und Spanien die Nutzung und kritische Bewertung von KI bereits fest in ihren Lehrplänen verankert. Im November 2026 haben acht EU-Staaten ein Konsortium gegründet, um gemeinsam europäische, datenschutzkonforme KI- und Bildungssoftware für Schulen zu entwickeln. Deutschland ist nicht dabei. Wo ist denn nun wieder der Bezug zum Kapitalmarkt? Nun, der ist sehr aktuell, denn nach den Monaten und Jahren der Euphorie wackelt die KI Story an den Börsen. Um die Ecke grinst ein grimmiger Bär, denn der Nasdaq 100 hat nun gut 20 % vom Top verloren. Ab 20 % definiert man einen Bärenmarkt. Und wenn man sich einzelne einstige Stars der KI Aktien ansieht, dann kann man sehen, was so ein Bär anrichten kann. Exemplarisch nehmen wir die innovativen Semiconductor Hersteller Marvell Technologies. Am 17.06.2026 erreichte die Aktie mit USD 329,88 den historischen Höchstkurs. Schlusskurs letzten Freitag war USD 122,88. Und das ist für viele jüngere Akteure am Aktienmarkt Neuland. Einen echten Bären haben die noch nie gesehen. Manche Auguren ziehen bereits Parallelen zum Platzen der Internetblase. Das sehen wir nicht so. Heute haben die Unternehmen in der KI substanzielle Umsätze und manche sind solider finanziert. Aber nicht alle. Das Thema Kreislauffinanzierung wird uns sicher noch beschäftigen. Dies kann man auch am Kurs der Softbank Aktie, die hier eine bedeutende Rolle gespielt hat, ablesen. Nach einem Höchstkurs Anfang Juni bei 9.074 Yen lag das Papier am letzten Freitag bei nur noch 3.025 Yen. Fällt das nun alles auf Null? Nein, nicht alles! Wie wir eingangs beschreiben, gibt es starken industriellen Hintergrund und das Thema KI wird uns nicht mehr verlassen. Aber Anleger sollten sich zunehmend auf die Einzelbetrachtung von Unternehmen konzentrieren und das Portfolio weiter diversifizieren. Denn der SP 500 Equal Weight Index hat eben auch deutlich besser abgeschnitten. Hier ist das Übergewicht der hochkapitalisiertesten Titel bereinigt. Diversifikation empfiehlt sich eigentlich schon immer doch wurde das zuletzt nicht von allen beachtet. FOMO! Wie wir gerade aus Einzelgesprächen mitnehmen, die immer dann beginnen, wenn das Kind bereits im Brunnen liegt. Denn die Einbahnstraße in den Indices ist bereits beendet. Anleger in Papiere aus dem KI Sektor sollten weiterhin gute Nerven mitbringen und vor allem darauf achten, dass die Unternehmen halbwegs solide finanziert sind. Dann bleiben langfristig auch weitere Chancen. Ansonsten wird Andre Kostolany widerlegt, der uns ja immer lehrte, dass Aktien langfristig immer hochgehen. Das stimmt auch. Nur eben Deine nicht mehr. Und das ist kein Neuland. Zu mwb:

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang . Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart sowie an der Tradegate Berlin Stock Exchange. Mit Erlaubnissen zum Betreiben des Kommissions- und Emissionsgeschäfts, des Eigenhandels, des Platzierungsgeschäfts sowie der Anlage- und Abschlussvermittlung gehört mwb zu den führenden, auf den börslichen und außerbörslichen Wertpapierhandel fokussierten Wertpapierinstituten in Deutschland und ist innerhalb dieser Peergroup besonders breit aufgestellt. Das Leistungsspektrum umfasst Kapitalmarkttransaktionen, Listings, Zahlstellenfunktion, Designated Sponsoring, institutionelle Kundenbetreuung im In- und Ausland sowie Orderausführung. Mit mwb analytics ergänzt die Gesellschaft ihr Angebot um eigenes Research für Small und Mid Caps. Im Wertpapierhandel betreut mwb gut 57.000 Orderbücher in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und offenen Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland.

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