Die Aktie von 2G Energy befindet sich seit ihrem Hoch im Juni bei rund 73 € in einem deutlichen Abwärtstrend. Am Dienstag notiert sie bei etwa 43,20 €. Damit hat der Kurs rund -40% verloren. Angesichts der weiterhin guten Geschäftsperspektiven stellt sich die Frage: Ist der Rückgang übertrieben und bietet sich inzwischen wieder eine attraktive Einstiegschance? Deutliches Wachstum im dritten Quartal 2G Energy konnte seine Wachstumsdynamik im dritten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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