FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer mehrmonatigen Rally macht jetzt auch ein Großaktionär bei Springer Nature Kasse. Von einer Platzierung getrieben, wurden die Aktien am Dienstag im frühen Handel bis zu vier Prozent tiefer gehandelt.

Mit 21,35 Euro näherten sie sich kurz ihrem Vortagstief auf Xetra, reduzierten dann aber ihren Abschlag auf 2,2 Prozent. In der Vorwoche hatten die Aktien mit 23,55 Euro ein Hoch seit mehr als einem Jahr markiert, doch davon sind sie wegen aufgekommener Gewinnmitnahmen in der Spitze schon fast wieder um zehn Prozent zurückgefallen. Vom Rekordtief im März waren die Titel bis Mitte November um 60 Prozent angezogen.

BC Partners beziehungsweise die von ihr beratene Gesellschaft Springer Science+Business Media Galileo Participation platzierten Papiere im Wert von rund 150 Millionen Euro, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf Angebotsdokumente. Zunächst war von etwa 125 Millionen Euro die Rede gewesen, die in einem beschleunigten Verfahren veräußert würden.

Laut einem Händler wurden 3,4 Prozent der Springer-Anteile zu einem Preis von 21,10 Euro je Aktie veräußert. Das Platzierungsvolumen sei wegen einer hohen Nachfrage aufgestockt worden./tih/zb