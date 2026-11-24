Frankfurt am Main (ots) -- Girokonto-Ergänzung zur bestehenden Visa-Debitkarte- Einführungsangebot: Sechs Monate ohne Kartengebühr bei mindestens 100 Euro MonatsumsatzDie ING Deutschland führt ergänzend zur bestehenden Visa-Debitkarte eine Visa-Kreditkarte mit monatlicher Abrechnung ein. Zum Start richtet sich das Angebot zunächst an volljährige Kundinnen und Kunden mit einem Einzelkonto, die seit mindestens sieben Monaten ein Girokonto bei der ING Deutschland haben. Im Laufe des kommenden Jahres soll das Angebot unter anderem auf Gemeinschaftskonten sowie auf weitere Neu- und Bestandskundengruppen ausgeweitet werden."Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich einfache und flexible Bezahllösungen, die zu ihrem Alltag passen. Mit unserer neuen Visa-Kreditkarte ergänzen wir unser Angebot um eine weitere Bezahlmöglichkeit mit individuellem Kreditrahmen und monatlicher Abrechnung. Egal ob beim Einkauf vor Ort, online oder auf Reisen im Ausland: Unsere Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, wie sie bezahlen möchten", sagt Burcu Civelek Yüce, Head of Private Individuals bei der ING Deutschland.Die Kreditkarte kann für eine monatliche Gebühr von 1,99 Euro zum Girokonto hinzugebucht werden. Darüber hinaus kann die girocard weiterhin optional für eine monatliche Gebühr von 1,49 Euro genutzt werden.Für Zahlungen und Bargeldabhebungen kann die neue Kreditkarte weltweit im Visa-Netzwerk genutzt werden. Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) fällt ein Fremdwährungsaufschlag von 0,5 Prozent an. Bargeldabhebungen kosten 1,99 Euro je Abhebung.Die Kreditkarte kann auch für das mobile Bezahlen über Apple Pay oder Google Pay genutzt werden. Kundinnen und Kunden müssen dafür die neueste Version der Banking-App installiert haben.Individueller VerfügungsrahmenDie mit der Kreditkarte getätigten Umsätze werden monatlich gesammelt und vollständig vom zugehörigen Girokonto abgebucht. Der monatliche Verfügungsrahmen wird auf Grundlage der jeweiligen Bonität festgelegt. Über einen digitalen Kontocheck auf Basis der europäischen Zahlungsdienstrichtlinie PSD2 kann der Verfügungsrahmen abhängig von der individuellen finanziellen Situation auf bis zu 10.000 Euro monatlich erhöht werden.Einführungsangebot: sechs gebührenfreie MonateBegleitet wird der Marktstart von einer Einführungskampagne. Kundinnen und Kunden, die die neue Kreditkarte zwischen dem Marktstart und dem Jahresende 2026 zu ihrem Girokonto hinzubuchen, bekommen die monatliche Kartengebühr von 1,99 Euro für sechs Monate erstattet, sofern sie in jedem dieser Monate mindestens 100 Euro mit der Kreditkarte bezahlen.Pressekontakt:ING DeutschlandAlexander BaumgartTel.: +49 (1511) 6122786E-Mail: alexander.baumgart@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/6396674