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3 Euro! Knapp über dieser Marke steht Stellantis gerade. Der Konzern hinter Jeep, Peugeot und Fiat steht auf einem Mehrjahrestief, und die Stimmung ist im Keller. Rückruf, Streik, Ärger mit Kanada und dazu gekappte Kursziele. Es hagelt momentan schlechte Nachrichten. Genau das macht die Lage aber eventuell jetzt so spannend, denn wenn schon so viel Negatives im Kurs steckt, reicht oft nur ein ganz kleiner Lichtblick für einen kräftigen Schub nach oben. Der RSI liegt bei nur 26 Punkten, die Aktie ist stark überverkauft. Könnte hier gerade ein Boden entstehen? Und wie sichert man einen Rebound-Versuch clever ab? Lesen Sie weiter, wenn Sie es erfahren möchten!

Viel Frust im Kurs, aber nicht nur schlechte Nachrichten

Der Kursverlauf tut weh. Ende letzter Woche schloss die Aktie bei 3,06 Euro, so tief wie seit 10 Jahren nicht mehr. Seit Jahresbeginn fehlen knapp 67 Prozent. Dazu kommen fast täglich neue Meldungen, wie z. B. ein Software-Rückruf bei 82.800 Ram-Pick-ups, ein Warnstreik im Opel-Werk Eisenach und Druck aus Kanada wegen Fördergeldern. Mehrere Analysten haben ihre Kursziele zuletzt auf 3 bis 3,50 Euro gekappt, doch es gibt auch Positives. Opel und Leapmotor haben ihr gemeinsames SUV offiziell besiegelt. Gebaut wird es in Saragossa, der Verkauf soll 2028 starten. Der Rückruf lässt sich per Update beheben, ein Austausch von Teilen ist nicht nötig. Und das Sparprogramm soll bis 2028 sechs Milliarden Euro bringen. Der Konzern arbeitet also an Lösungen, auch wenn der Markt davon gerade nichts wissen will.





Charttechnik

Der Chart zeigt ein unschönes Bild, da die Aktie im Abwärtstrend steckt und ein neues Zehn-Jahres-Tief markiert hat. Wer jetzt kauft, greift eventuell in ein fallendes Messer. Gleichzeitig ist der RSI mit 26 Punkten tief im überverkauften Bereich. Solche Werte zeigen oft, dass den Verkäufern langsam die Luft ausgeht. Eine Garantie für die Wende ist das nicht, aber ein Warnsignal für die Bären. Spannend wird es bei 3,80 Euro. Dort verlaufen wichtige Widerstandslinien, deutlich über dem aktuellen Kurs. Werden diese überwunden, ist es klar bullisch. Der erste Rebound dürfte aber schon früher Fahrt aufnehmen. Die Marke von 4 Euro ist ein realistisches Zwischenziel. Wichtig ist, dass sich zuerst ein Boden bildet. Hält die Aktie die Tiefs und steigt sie mehrere Tage in Folge, wäre das ein erstes Signal. Dann lohnt sich ein genauer Blick.





Was tun?

Die Zahlen sind gemischt. Im dritten Quartal stand ein Nettoverlust von 453 Millionen Euro, der Umsatz legte aber um 1 Prozent zu. Über die ersten neun Monate steht weiter ein Gewinn. Im ersten Quartal wuchsen die Auslieferungen sogar um 12 Prozent. Morningstar sah den fairen Wert im Sommer noch bei 12,20 Euro. Aus heutiger Sicht ist dies aber utopisch, aber nichts ist bekanntlich an der Börse unmöglich, die Umsetzung muss aber stimmen. Unsere Einschätzung ist: Für mutige Anleger kann Stellantis eine Rebound-Chance sein. Sinnvoll ist ein Einstieg womöglich aber erst, wenn sich ein Boden zeigt. Ein enger Stoppkurs unter dem Tief, bzw. im Bereich von 2,80 - 2,90 Euro begrenzt das Risiko, das erste Ziel wäre die Marke von 4 Euro. Für Anleger bleibt die Aktie dennoch riskant. Wer einsteigt, sollte nur einen kleinen Teil seines Depotwertes einsetzen und sich des Risikos bewusst sein.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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