Die Infineon-Aktie legt am Montag kräftig zu und gewinnt rund +6,6 %. Nach dem heftigen Ausverkauf am Freitag sorgen die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang und eine neue Kaufempfehlung für Auftrieb. Doch wie nachhaltig ist die Erholung? Infineon-Aktie legt nach heftigem Ausverkauf kräftig zu Nach den deutlichen Verlusten zum Ende der vergangenen Woche können Infineon-Aktionäre am Montag wieder aufatmen. Die Aktie des deutschen Halbleiterherstellers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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