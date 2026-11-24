Die Infineon-Aktie hat nach einer kräftigen Korrektur zuletzt wieder Lebenszeichen gezeigt. Am Montag sprang der Titel um rund 6,6 Prozent auf 48,42 Euro. Für Fantasie sorgt insbesondere das Geschäft mit Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2026 erzielte Infineon einen Umsatz von 16,35 Milliarden Euro. Für das neue Geschäftsjahr stellt der Konzern mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum auf rund 20 Milliarden Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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