DJ PTA-News: Ming Le Sports AG: Geplante Akquisition weiter auf Kurs - Vollständige Zeichnung der Kapitalerhöhung für 2026 erwartet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Ming Le Sports AG: Geplante Akquisition weiter auf Kurs

Vollständige Zeichnung der Kapitalerhöhung für 2026 erwartet

Heidelberg (pta000/24.11.2026/13:09 UTC+1)

Der geplante Erwerb eines italienischen Maschinen- und Anlagenbauunternehmens befindet sich weiterhin in der Phase der Strukturierung und Einholung der notwendigen behördlichen Zustimmungen. Derzeit ist davon auszugehen, dass ein Abschluss dieses Prozesses Mitte nächsten Jahreszu erwarten ist. Die laufende Kapitalerhöhung wird nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat noch im laufenden Geschäftsjahr vollständig gezeichnet werden; entsprechende Zusagen liegen vor. Vorstand und Aufsichtsrat gehen weiterhin von einem erfolgreichen Abschluss der geplanten Transaktion aus.

(Ende)

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Aussender: Ming Le Sports AG Woogsstraße 14 64367 Mühltal Deutschland Ansprechpartner: Michel Huth Tel.: +49 6151 492 23 13 E-Mail: info@minglesports.de Website: www.minglesports.de ISIN(s): DE000A2LQ728 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

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November 24, 2026 07:09 ET (12:09 GMT)