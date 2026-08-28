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Dow Jones News
28.08.2026 19:27 Uhr
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PTA-Adhoc: Ming Le Sports AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

DJ PTA-Adhoc: Ming Le Sports AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Ming Le Sports AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Mühltal (pta000/28.08.2026/18:55 UTC+2)

Vorstand und Aufsichtsrat der Ming Le Sports AG ("Gesellschaft") haben heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen. Den Aktionären der Gesellschaft wird das gesetzliche Bezugsrecht im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 2:1 gewährt, d. h. für je zwei alte Aktien der Gesellschaft kann eine neue Aktie bezogen werden. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 1.539.410,00. Es werden bis zu 1.539.410 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,12 je Aktie ausgegeben. Weitere Einzelheiten zum Bezugsangebot werden bei Veröffentlichung des Angebots im Bundesanzeiger bekannt gegeben.

Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen eines etwaigen Überbezugs innerhalb der Bezugsfrist bezogene Aktien sollen von der Gesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung verwertet werden. Der Gesellschaft liegen unverbindliche Absichtserklärungen von Investoren über die Zeichnung des vollen Kapitalerhöhungsvolumens vor.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös ganz überwiegend zur Finanzierung des Kaufpreises für den Erwerb einer Beteiligung von 30 % an einem italienischen Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau als Teil eines Beteiligungskonsortiums zu verwenden. Es ist derzeit beabsichtigt, den Beteiligungserwerb im Oktober 2026 zu vollziehen.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Beteiligungserwerb entstehen zusätzliche Kosten, so dass die bisherige Prognose für das Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 nicht mehr eingehalten werden kann. Eine aktualisierte Prognose wird veröffentlicht, sobald sich die zu erwartenden Kosten konkretisiert haben.

(Ende)

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Aussender:      Ming Le Sports AG 
           Woogsstraße 14 
           64367 Mühltal 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Michel Huth 
Tel.:         +49 6151 492 23 13 
E-Mail:        info@minglesports.de 
Website:       www.minglesports.de 
ISIN(s):       DE000A2LQ728 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787936100255 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 12:55 ET (16:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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