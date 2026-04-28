DJ PTA-AFR: Ming Le Sports AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Ming Le Sports AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Mühltal (pta000/28.04.2026/11:55 UTC+2) - Ming Le Sports AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.minglesports.de/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
(Ende)
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Aussender: Ming Le Sports AG Woogsstraße 14 64367 Mühltal Deutschland Ansprechpartner: Michel Huth Tel.: +49 6151 492 23 13 E-Mail: info@minglesports.de Website: www.minglesports.de ISIN(s): DE000A2LQ728 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt
[ source: https://www.pressetext.com/news/1777370100544 ]
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(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)