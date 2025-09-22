DJ PTA-AFR: Ming Le Sports AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Ming Le Sports AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Heidelberg (pta000/22.09.2025/12:48 UTC+2) - Ming Le Sports AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.minglesports.de/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 24.09.2025
Aussender: Ming Le Sports AG Woogsstr 14 64367 Mühltal Deutschland Ansprechpartner: Michel Huth Tel.: +49 6221 6424-85 E-Mail: info@minglesports.de Website: www.minglesports.de ISIN(s): DE000A2LQ728 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt
September 22, 2025 06:48 ET (10:48 GMT)