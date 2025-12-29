Anzeige
WKN: A2LQ72 | ISIN: DE000A2LQ728 | Ticker-Symbol: ML2
Düsseldorf
29.12.25 | 08:29
0,350 Euro
-0,57 % -0,002
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
General Standard
PTA-Adhoc: Ming Le Sports AG: Gewinnwarnung 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ming Le Sports AG: Gewinnwarnung 2025

Mühltal (pta000/29.12.2025/14:02 UTC+1)

Der Vorstand geht davon aus, daß das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag zwischen 365 TEUR und 300 TEUR abgeschlossen wird.

Im Halbjahresbericht wurde der Jahresfehlbetrag mit 250 TEUR bis 350 TEUR prognostiziert. Grund für die Abweichung sind geringerer Umsatz, als erwartet, und leicht höhere Beratungskosten.

Anlass dieser Einschätzung entstand bei der Erstellung des Monatsberichtes für November, der durch offene Fragen bei der Rechnungsstellung erst später erstellt werden konnte, sowie der bisherige Verlauf des Dezembers.

Aussender:      Ming Le Sports AG 
           Woogsstraße 14 
           64367 Mühltal 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Michel Huth 
Tel.:         +49 6151 492 23 13 
E-Mail:        info@minglesports.de 
Website:       www.minglesports.de 
ISIN(s):       DE000A2LQ728 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

