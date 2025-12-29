DJ PTA-Adhoc: Ming Le Sports AG: Gewinnwarnung 2025

Der Vorstand geht davon aus, daß das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag zwischen 365 TEUR und 300 TEUR abgeschlossen wird.

Im Halbjahresbericht wurde der Jahresfehlbetrag mit 250 TEUR bis 350 TEUR prognostiziert. Grund für die Abweichung sind geringerer Umsatz, als erwartet, und leicht höhere Beratungskosten.

Anlass dieser Einschätzung entstand bei der Erstellung des Monatsberichtes für November, der durch offene Fragen bei der Rechnungsstellung erst später erstellt werden konnte, sowie der bisherige Verlauf des Dezembers.

