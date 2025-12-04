Anzeige
WKN: A2LQ72 | ISIN: DE000A2LQ728 | Ticker-Symbol: ML2
Düsseldorf
04.12.25 | 08:10
0,100 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
MING LE SPORTS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MING LE SPORTS AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
04.12.2025 19:03 Uhr
191 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: Ming Le Sports AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Ming Le Sports AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Ming Le Sports AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Mühltal (pta000/04.12.2025/18:27 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Ming Le Sports AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 391200CXYZIOFGJB0D83 
Straße, Hausnr:         Woogsstraße 14 
PLZ:              64367 
Ort:              Mühltal, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Wilhelm K. T. Zours Geburtsdatum: 28.07.1961

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 03.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   1,07          0,00             1,07           3.078.820 
  letzte   23,16          0,00             23,16 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A2LQ728 0             32.927            0,00          1,07 
  Summe:                      32.927                         1,07

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen        Stimmrechte in %, wenn 3%  Instrumente in %, wenn 5%   Summe in %, wenn 5% 
                        oder höher          oder höher        oder höher 
- Wilhelm K. T. Zours 
- DELPHI Unternehmensberatung 
Aktiengesellschaft 
- VV Beteiligungen Aktiengesellschaft 
- Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 04.12.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Ming Le Sports AG 
           Woogsstraße 14 
           64367 Mühltal 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Michel Huth 
Tel.:         +49 6151 4922314 
E-Mail:        info@minglesports.de 
Website:       www.minglesports.de 
ISIN(s):       DE000A2LQ728 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764869220307 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 12:27 ET (17:27 GMT)

© 2025 Dow Jones News
