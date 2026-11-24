Die Bayer-Aktie gönnt sich nach der jüngsten Rekordjagd eine Verschnaufpause. In meiner Analyse vom 3. November hatte ich weitere Kursgewinne bis zur übergeordneten Abwärtstrendlinie favorisiert. Tatsächlich kletterte der DAX-Titel auf ein neues Jahreshoch bei 57,84 €, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Mit aktuell 52,32 € könnte die Korrektur jedoch noch etwas weitergehen. Entsteht daraus bereits die nächste Kaufchance? Glyphosat-Durchbruch sorgt ...

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