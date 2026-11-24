Die Infineon-Aktie gerät am Dienstag, dem 24. November 2026, nach dem kräftigen Kursanstieg vom Vortag erneut unter Verkaufsdruck. Während der Halbleiterkonzern am Montag noch 6,56 Prozent gewann, gibt das Papier heute seine jüngsten Kursgewinne wieder ab. Trotz eines Rekordquartals und ehrgeiziger Wachstumsziele für 2027 bleibt die Unsicherheit im Halbleitersektor hoch.Infineon-Aktie verliert mehr als sechs Prozent Die Infineon-Aktie gehört ...

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