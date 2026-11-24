New York - Die Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hat am Dienstag bereits ein Ende gefunden. Auf die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, folgten nun Gewinnmitnahmen. Damit bewahrheitet sich die Skepsis einiger Marktbeobachter, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei. Die Experten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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