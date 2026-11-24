DJ PTA-PVR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Planegg / Martinsried (pta000/24.11.2026/16:45 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Legal Entity Identifier (LEI): 529900R5095181VD8H48 Straße, Hausnr: Am Klopferspitz 19 PLZ: 82152 Ort: Planegg / Martinsried, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Hsiao-Hsuan "Leo" Wang Geburtsdatum: 03.08.1978

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. SGCI Corporate Finance GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 16.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 27,96 0,00 27,96 106.560.000 letzte 45,34 0,00 45,34 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0005490601 25.904.950 3.885.000 24,31 3,65 Summe: 29.789.950 27,96

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

3.885.000 Stimmrechte der SGCI Corporate Finance GmbH, Frankfurt am Main, werden dem Meldepflichtigen aufgrund einer Verhaltensabstimmung gemäß -- 34 Abs. 2 WpHG wechselseitig zugerechnet.

Datum 20.11.2026

(Ende)

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Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Am Klopferspitz 19 82152 Planegg / Martinsried Deutschland Ansprechpartner: Phillip Campbell E-Mail: phillip.campbell@liphag.com ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1795535100711 ]

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November 24, 2026 10:45 ET (15:45 GMT)