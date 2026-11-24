ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 425 auf 430 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bis zum Jahr 2040 dürften seiner Basisannahme zufolge in den USA rund 600.000 Robotaxis unterwegs sein, schrieb Joseph Spak in einer Studie am Dienstag. Unter dem Strich könne das Robotaxi-Geschäft für Tesla auf dem Heimatmarkt 80 Milliarden US-Dollar wert sein; das entspräche 22 Dollar je Aktie./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 03:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014





© 2026 dpa-AFX-Analyser