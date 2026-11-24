Erstes Immunogen-Set exprimiert und in der Laborcharakterisierung | Zielstrukturen durch HYFT-Technologie und ReefIQ von MindWalk identifiziert | Derselbe Designansatz wird nun im gesamten Impfstoffportfolio des Unternehmens angewendet, einschließlich Dengue und Influenza

AUSTIN, Texas / IRW-Press / MindWalk Holdings Corp. ("MindWalk") (NASDAQ: HYFT), ein Bio-Native-KI-Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein Ebola-Impfstoffprogramm sein erstes Set von Impfstoffdesigns exprimiert und mit der Laborcharakterisierung begonnen hat. Die Designs basieren auf Zielstrukturen, die mithilfe der HYFT-Technologie und ReefIQ identifiziert wurden. Die Designs wurden computergestützt unter Anwendung einer proprietären und nicht offengelegten Methode zur Präsentation ausgewählter Strukturmuster gegenüber dem Immunsystem entwickelt. Diese Methode ist nun der Standard von MindWalk im gesamten Impfstoffportfolio, einschließlich der vollständig unternehmenseigenen Pan-Serotyp-Dengue- und universellen Influenza-Programme.

"Das heutige Update betrifft einen Impfstoffkandidaten, der auf die Gemeinsamkeiten aller Ebolavirus-Spezies abzielt, die bekanntermaßen beim Menschen eine Krankheit auslösen, und nicht nur auf die einzelne Spezies, für die der einzige zugelassene Impfstoff entwickelt wurde", sagte Jennifer Bath, PhD, Chief Executive Officer und President von MindWalk. "Unsere Technologie hat die Strukturmuster identifiziert, die diese Spezies beibehalten müssen, und unsere Teams haben einen Weg entwickelt, diese Muster dem Immunsystem zu präsentieren. Diese Designs wurden exprimiert und befinden sich in der Laborcharakterisierung. Nach dem Abschluss dieser Arbeiten folgen die Immunisierung und die Serenanalyse. Derselbe Designansatz wird bereits auf unsere Dengue- und Influenza-Programme angewendet, weshalb dies weit über Ebola hinaus von Bedeutung ist - und dieser Ansatz ist der führenden Expertise in der Impfstoff-Entdeckung und im Protein-Engineering zu verdanken, die wir in diesem Jahr in das Unternehmen geholt haben."

Konservierung allein reicht nicht aus

Die herkömmliche Auswahl von Zielstrukturen beginnt mit der Sequenzkonservierung (der Suche nach unveränderlichen Sequenzen auf einem Virus), basierend auf der plausiblen Hypothese, dass ein Impfstoff genau das angreifen sollte, was eine Virusfamilie nicht verändern kann. Die Hypothese ist schlüssig, ihre Umsetzung in wirksame Arzneimittel jedoch unzureichend. Invarianz ist nicht gleichbedeutend mit Schutzwirkung, und die Entscheidung, was nicht anvisiert werden soll, ist ebenso wichtig wie die Entscheidung, was anvisiert werden soll.

Die HYFT-Technologie verändert die Analyseeinheit. Herkömmliche Methoden indizieren Teile der Sequenz selbst. Ein HYFT-Musterobjekt ist kein Teil einer Sequenz. Es ist ein adressierbares Objekt, das mehrere Arten biologischer Informationen gleichzeitig trägt, und über 20 Millionen der Muster in der Repräsentation von MindWalk sind struktureller Natur - abgeleitet aus Proteindomänen, Faltungen, Konformationsregionen und Interaktionsflächen.

ReefIQ, die biologische Kontextschicht für die Biowissenschaften, ist der Ort, an dem diese Objekte miteinander in Beziehung gesetzt werden: 660 Millionen biologische Muster, verknüpft durch 25 Milliarden Beziehungen, verfeinert durch über 20 Jahre Kuration und fundiert durch die Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die MindWalk seit 1989 leistet. Zudem ermöglicht es die Überprüfung einer Kandidatenregion anhand der breiteren wissenschaftlichen Datenlage, noch bevor jegliche Laborarbeit beginnt. Im Ebola-Programm war es genau diese Prüfung, die jene Regionen, auf denen MindWalk aufbaute, von denen trennte, die verworfen wurden.

Das Ebola-Programm

Kein zugelassener Ebola-Impfstoff deckt die gesamte Virusfamilie ab. Der einzige zugelassene Impfstoff ist ausschließlich für die Zaire-Spezies indiziert, und der Bundibugyo-Ausbruch, der im Mai 2026 in der Demokratischen Republik Kongo begann, hat die Konsequenzen dessen deutlich vor Augen geführt. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte diesen Ausbruch zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Bedeutung und meldete bis Mitte November 2026 über 11.000 bestätigte Fälle und über 5.500 Todesfälle, wobei auch Fälle in Uganda, Kenia und Nigeria gemeldet wurden. Für das Bundibugyo-Virus ist kein zugelassener Impfstoff indiziert. Das Programm von MindWalk zielt auf ein Immunogen ab, das eine kreuzreaktive Immunantwort gegen jede Ebolavirus-Spezies hervorruft, die bekanntermaßen beim Menschen eine Krankheit verursacht - Zaire, Sudan, Bundibugyo und Taï Forest -, anstatt nur gegen eine einzige.

Die ausgewählten Epitope wurden anhand nicht sequenzbasierter HYFT-Muster identifiziert, die diesen Zielspezies gemeinsam sind, und durch kreuzreaktive, speziesübergreifend neutralisierende Antikörper bestätigt, die zuvor von menschlichen Überlebenden isoliert wurden. Die Konstruktproduktion wurde im September 2026 eingeleitet. Das erste Immunogen-Set wurde exprimiert und die In-vitro-Charakterisierung ist im Gange. Immunisierung und Serenanalyse folgen nach Abschluss dieser Arbeiten, wobei MindWalk für beide keine Termine nennt. Das Unternehmen geht davon aus, im kommenden Monat weitere Updates hinsichtlich zusätzlicher Programme zu veröffentlichen, bei denen nun dasselbe Präsentationssystem zum Einsatz kommt. Ein separates Update zu einer neuartigen Immuntherapie für eine chronische Autoimmunerkrankung wird in Kürze erwartet.

Über MindWalk Holdings Corp.

MindWalk Holdings Corp. (NASDAQ: HYFT) ist ein Bio-Native-KI-Unternehmen, das die biologische Intelligenzinfrastruktur aufbaut, die KI und agentische KI in den Biowissenschaften benötigen, indem es KI, Daten und fortschrittliche Nasslabor-Kapazitäten in einem vernetzten Forschungsökosystem integriert. Das Herzstück bildet die HYFT-Technologie, eine eigene, funktionsbewusste Repräsentation der Biologie. Ihre HYFT-Fingerabdrücke umfassen Sequenz- und Strukturbiologie und bilden - verfeinert über 20 Jahre Kuration - eine sich kontinuierlich weiterentwickelnde biologische Repräsentation von 660 Millionen Mustern und 25 Milliarden Beziehungen. Diese angereicherte biologische Repräsentation bildet die Architektur hinter ReefIQ, dem biologischen Datensubstrat, das Kontext für die Biowissenschaften liefert, Daten bei der Erfassung anreichert und mit jedem darauf ausgeführten Programm wertvoller wird, sowie LensAI, der Schlussfolgerungs- und Anwendungsschicht für Zielidentifizierung, Kandidaten-Due-Diligence, Portfolio-Entscheidungsunterstützung und die agentischen KI-Workflows, an deren Einführung die Pharmabranche mit Hochdruck arbeitet. Systembedingt potenziert sich der Wert in dieser HYFT-Repräsentationsschicht und nicht in einem einzelnen KI-Modell, das darauf aufbaut. MindWalk führt seit 1983 Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für Partner durch. Unabhängig von der eigenen internen Pipeline befinden sich heute mindestens zehn durch diese Arbeit unterstützte Partnerprogramme in der klinischen Entwicklung, von Phase 1 bis Phase 3, vier davon sind First-in-Class-Kandidaten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu zählen: das Ergebnis der In-vitro-Charakterisierung des Ebola-Immunogen-Sets des Unternehmens und das Risiko, dass keines der Designs in diesem Set die für die Weiterentwicklung erforderlichen Kriterien erfüllt; das Risiko, dass sich eine anhand von Mustern definierte Zielstruktur nicht als schützend erweist oder dass ein Immunogen, das in vitro wirksam ist, in vivo oder beim Menschen keine kreuzreaktive oder schützende Immunantwort hervorruft; das Risiko, dass ein Immunogen, das auf konservierte Muster innerhalb der Ebolavirus-Spezies ausgerichtet ist, die bekanntermaßen beim Menschen eine Krankheit verursachen, keine kreuzreaktive Immunantwort gegen alle diese Spezies oder gegen Ebolavirus-Spezies hervorruft, die bei der Entwicklung der Immunogene nicht berücksichtigt wurden; das Risiko, dass die Anwendung einer neuen Designmethode im Rahmen der Neugestaltung der Dengue- und Influenza-Immunogene die Zeitpläne dieser Programme über die aktuellen Erwartungen hinaus verlängert oder nicht die beabsichtigte Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Immunogene erzielt; das Risiko, dass eine in einem Programm entwickelte Designmethode nicht auf Programme mit anderen viralen Zielstrukturen übertragbar ist; das Risiko, dass die in einem Programm beobachteten Effizienzsteigerungen in anderen Programmen nicht erzielt werden; das Risiko, dass die Laborergebnisse aus den internen Programmen des Unternehmens nachfolgende Analysen nicht verbessern oder diese nicht in einem Tempo verbessern, das die Plattformstrategie des Unternehmens unterstützt; das Risiko, dass veröffentlichte immunologische Erkenntnisse, auf die sich die Auswahl der Zielstrukturen stützt, unvollständig oder durch neuere Erkenntnisse überholt sind oder keine Rückschlüsse auf die Immunantwort zulassen, die ein entwickeltes Immunogen hervorrufen wird; die Ergebnisse des Konstruktdesigns, der Expression, der strukturellen und biophysikalischen Charakterisierung sowie der präklinischen immunologischen Studien, von denen keines die klinische Weiterentwicklung oder den kommerziellen Erfolg eines Programms gewährleistet; die Abhängigkeit des Unternehmens von Auftragsforschungsinstituten bei Arbeiten, die nicht intern durchgeführt werden; die Fähigkeit des Unternehmens, wissenschaftliche Fachkräfte zu gewinnen und zu halten; die mit den internen Forschungsprogrammen des Unternehmens verbundenen Kosten und der Ressourcenbedarf sowie das Risiko, dass diese Programme keine Erkenntnisse liefern, die die kommerzielle Nutzung der Plattform des Unternehmens unterstützen; die technische Leistungsfähigkeit KI-gestützter Entdeckungsmethoden und der zugrunde liegenden Recheninfrastruktur; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Methodik zur Identifizierung von Zielstrukturen als Geschäftsgeheimnis oder durch Patentschutz zu schützen; die Fähigkeit des Unternehmens, bestehende Kontakte in vertraglich vereinbarte, wiederkehrende Plattformnutzungen zu überführen und bestehende Implementierungen auszuweiten; die Fähigkeit des Unternehmens, Partnerschafts- und Lizenzvereinbarungen für seine Impfstoffprogramme mit Partnern aus der Pharmaindustrie, dem staatlichen Sektor, dem Bereich der biologischen Gefahrenabwehr oder anderen Bereichen abzuschließen; die Marktakzeptanz und die kommerziellen Ergebnisse von ReefIQ und LensAI; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, einschließlich der Fähigkeit, Patentrechte und andere Schutzrechte zu erlangen, aufrechtzuerhalten, zu verteidigen und durchzusetzen; der Wettbewerb; das Risiko, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen weiteren Informationen später als vom Unternehmen derzeit erwartet oder überhaupt nicht bereitgestellt werden; das Risiko, dass die internen Programme des Unternehmens zur Immuntherapie von Autoimmunerkrankungen nicht innerhalb der derzeit erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt nicht in präklinische Wirksamkeitsstudien übergehen bzw. diese abschließen; die Tatsache, dass die in dieser Pressemitteilung genannten Partnerprogramme im Eigentum und unter der Kontrolle Dritter stehen, sodass ihre Fortführung, Weiterentwicklung und Ergebnisse sowie jegliche Einstufung als First-in-Class-Programme außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Entscheidungen der Zulassungsbehörden; sowie die Bedingungen an den Kapitalmärkten, die wirtschaftlichen und die geopolitischen Rahmenbedingungen. Weitere Informationen sind dem Jahresbericht von MindWalk auf Formular 20-F und anderen auf SEDAR+ (sedarplus.ca) und EDGAR (sec.gov/edgar) eingereichten Unterlagen zu entnehmen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt MindWalk keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen. Nichts in dieser Pressemitteilung stellt eine Anlageberatung dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Markenzeichen

HYFT ist eine eingetragene Marke von MindWalk Holdings Corp. LensAI und ReefIQ sind Marken von MindWalk Holdings Corp. oder seiner Tochtergesellschaften; die Registrierung von ReefIQ ist noch anhängig. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Ansprechpartner für Investor Relations

Louie Toma, CPA, CFA

Managing Director, CoreIR

mailto:investors@mindwalkai.com

Quelle: MindWalk Holdings Corp.

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