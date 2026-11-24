Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach den kräftigen Vortagesgewinnen eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex SMI hielt sich dank der Unterstützung seiner defensiven Schwergewichte nahezu unverändert. Das Erholungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang war dagegen bereits wieder vorbei. Analysten sprachen von Gewinnmitnahmen. Die Nvidia-Aktie hatte am Vortag nach Huangs überraschender Rückkehr an die Konzernspitze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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