DJ MÄRKTE EUROPA/Leichte Konsolidierung - Sanofi-Aktie mit kräftigem Plus

DOW JONES--Nach der Erleichterungsrally am Montag in Reaktion auf die Rückkehr von Jensen Huang als CEO von Nvidia haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag mit Abgaben geschlossen. Das Comeback von Huang hatte an den globalen Märkten die zuletzt immer mehr zunehmende Skepsis über den KI-Boom zunächst zurückgedrängt. Teilnehmer sprachen nun von einer Konsolidierung - vor allem bei den stark gestiegenen Technologiewerten. Für etwas Verstimmung sorgte auch, dass die Aktie von Anthropic im US-Handel unter den Ausgabepreis von 83 Dollar rutschte.

"Der Visionär ist zurück, doch die schwierigste Arbeit könnte erst noch vor ihm liegen", kommentierten die Marktexperten von CMC die Rückkehr von Huang. Dieser müsse jetzt nicht nur das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen, sondern auch zahlreiche regulatorische und politische Probleme lösen. "Die angekündigte Bilanzüberprüfung durch die US-Wertpapieraufsicht SEC sowie die Spionagevorwürfe und die politischen Untersuchungen zu den Verbindungen nach China bleiben erhebliche Belastungsfaktoren", so CMC.

Der DAX verlor 1,3 Prozent auf 25.018 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 1,2 Prozent auf 6.004 Punkte nach unten. Der am Montag rund 5 Prozent festere Technologie-Subindex in Europa büßte 2,8 Prozent ein. Die Aktien von Infineon waren mit einem Minus von 9,7 Prozent größter DAX-Verlierer. Siemens Energy fielen um 6,8 Prozent und Suss um 8,4 Prozent. ASML schlossen 5,6 Prozent tiefer und STMicro verloren 10,2 Prozent.

Unter Druck stand auch der Rohstoffsektor. Auf die Kurse drückte der fortgesetzte Rückgang der Metallpreise, insbesondere des Kupferpreises, der um 5,4 Prozent fiel. Nach der Vortageserholung nach der Nachricht über das Comeback von Nvidia-CEO hat das Metall den übergeordneten Abwärtstrend wieder aufgenommen. Erwartungen an eine weitere US-Zinserhöhung im Dezember trübten die Aussichten ebenso wie anhaltende Unsicherheiten rund um US-Importzölle sowie die Sorgen um die Nachhaltigkeit von Investitionen in Rechenzentren, hieß es.

Hinzu kam eine Gewinnwarnung von Aurubis, was die Aktie um 15 Prozent einbrechen ließ. Der Kupferproduzent rechnet wegen eines verlängerten Hochlaufs des neu errichteten Werks in Richmond (Georgia) im neuen Geschäftsjahr mit einem Gewinn unter Markterwartung. Antofagasta verloren 8,1 Prozent und Rio Tinto 3,7 Prozent. Thyssenkrupp gaben um 3,4 Prozent nach, Salzgitter traf es mit einem Kursverlust von 13,4 Prozent härter, das Unternehmen ist an Aurubis beteiligt.

Vom Ifo-Geschäftsklimaindex ging kaum ein Impuls aus. Im November lag der Index bei 90,6, minimal höher als von Ökonomen mit 90,5 geschätzt. Im November hatte er 90,1 betragen.

Unternehmensseitig kamen Neuigkeiten aus dem Pharmasektor. Sanofi nimmt 41 Milliarden Dollar in die Hand für die Übernahme des US-Arzneimittelherstellers Insmed und baut damit sein Portfolio in den Bereichen Immunologie und seltene Krankheiten aus. Sanofi bietet 175 Dollar je Aktie. Insmed hatten am Montag an der Wall Street mit knapp 150 Dollar geschlossen. Über Übernahmeinteresse hatte es zuvor bereits Berichte gegeben, offenbar fiel der Gebotspreis nun aber höher als spekuliert aus. Positiv wurde zudem zur Kenntnis genommen, dass Sanofi auf eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung verzichtet, hieß es im Handel. Die Sanofi-Aktie gewann 9,8 Prozent.

Dass die US-Arzneimittelbehörde FDA Wilserdly der Roche-Tochter Genentech für eine neue Hormontherapie bei Brustkrebs im Frühstadium zugelassen hat, stützte die Roche-Aktie. Die Analysten von RBC werteten die Entwicklung zwar positiv, bemerkten aber auch, dass die Zulassung weitgehend erwartet worden sei. Die Aktie der Genentech-Mutter Roche stieg um 1,4 Prozent.

Im Fokus standen auch BASF (-1,6%) mit dem Kapitalmarkttag. Nach den gescheiterten Übernahmeversuch von Evonik richtete sich die Aufmerksamkeit nun wieder verstärkt auf die Fundamentaldaten. BASF hat die grundsätzliche Ausrichtung seiner vor zwei Jahren vorgestellten Strategie Winning Ways sowie das Ziel bestätigt, das Agrargeschäft bis Mitte nächsten Jahres zu Börsenreife zu führen.

Aixtron knickten um 16,3 Prozent ein. Die Aktie des Halbleiteranlagenbauers litt unter einer Abstufung der UBS auf "Sell". Die Analysten rechnen damit, dass sich der Ausbau der Laserkapazitäten 2028 verlangsamen wird und das Geschäft mit Leistungshalbleitern diesen Rückgang nicht ausgleichen kann. Selbst nach dem jüngsten Kursrückgang preise der Markt auf dem aktuellen Niveau ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr von 2026 bis 2029 ein. Die eigene Schätzung liege dagegen bei 18 Prozent.

=== Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) Euro-Stoxx-50 6.004 -1,2 +4,9 Stoxx-50 5.259 -0,5 +7,5 DAX 25.018 -1,3 +3,5 FTSE-100 London 10.467 -0,1 +5,5 CAC-40 Paris 8.040 -0,1 -1,3 AEX Amsterdam 1.077 -1,1 +14,5 BEL-20 Brüssel 5.884 -0,1 +15,9 SMI Zürich 14.734 -0,0 +11,1 * gerundet DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48 EUR/USD 1,0967 +0,6 0,0066 1,0901 1,0882 EUR/JPY 174,56 +0,7 1,2200 173,34 173,3300 EUR/CHF 0,9157 -0,2 -0,0016 0,9173 0,9178 EUR/GBP 0,8364 +0,1 0,0005 0,8359 0,8362 USD/JPY 159,15 +0,1 0,1500 159 159,2600 GBP/USD 1,3111 +0,6 0,0080 1,3031 1,3012 USD/CNY 6,664 0,0 -0,0003 6,6643 6,6643 USD/CNH 6,6654 -0,0 -0,0010 6,6664 6,6679 AUS/USD 0,6632 +0,1 0,0006 0,6626 0,6616 Bitcoin/USD 59.251,10 -3,3 -2.041,49 61.292,59 61.410,97 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 80,38 +0,3 0,21 80,17 Brent/ICE 90,02 +0,7 0,65 89,37 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.564,05 -1,9 -67,63 3.631,68 Silber 40,83 -5,2 -2,23 43,06 Platin 1.272,32 -4,0 -52,68 1.325,00 (Angaben ohne Gewähr) ===

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November 24, 2026 12:13 ET (17:13 GMT)

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