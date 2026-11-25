Bisher hat sich die deutsche Niederlassung des polnischen Projektentwicklers Onde auf Windenergieanlagen konzentriert. Nun will das Unternehmen als Generalunternehmer auch Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Batteriespeicher errichten. Der polnische Projektentwickler Onde baut seine Präsenz in Deutschland aus. Bisher lag der Schwerpunkt der 2025 in Düsseldorf gegründeten Niederlassung Onde Germany auf Windparks. Allein in seinem ersten Geschäftsjahr konnte sich das Unternehmen Verträge für den Bau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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