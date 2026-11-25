FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die geplante Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed sei auf den ersten Blick genau die Transaktion, die der französische Pharmakonzern gebraucht habe, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Deal sei groß genug, um viele der aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, sowie finanziell vernünftig und strategisch sinnvoll./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:10 / CET



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