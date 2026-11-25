LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 90 auf 120 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. "Länger, besser, schneller, günstiger", so betitelte James Gordon am Mittwoch seine Kaufempfehlung für die Franzosen, die nur teilweise mit den Impulsen aus der Übernahme von Insmed zu tun hat. Er ist nämlich zudem optimistischer geworden für die Umsatzentwicklung des Blockbuster-Antikörpers Dupixent - und auch die Zeit nach dessen Patentauslauf. Die Aussichten rechtfertigten "ganz easy" ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5, das er nun für sein Kursziel ansetzt. Bisher lag es in seinem Modell bei 9./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 04:00 / GMT





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