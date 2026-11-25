ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Unternehmensstrategie ermögliche weiteres Wachstum durch ein breiteres Portfolio hochwertiger Projekte entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie ist mit Blick auf 2027 sein "Top Pick" unter den wichtigsten europäischen Ölwerten./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0003132476
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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