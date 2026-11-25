Zürich - Die Accenture Life Trends erscheinen in diesem Jahr zum 20. Mal. Der jährliche Trendreport identifiziert fünf globale Entwicklungen, die zeigen, wie sich Erwartungen und Entscheidungsverhalten der Menschen verändern. Sie stellen Unternehmen und Marken vor neue Herausforderungen. Accenture veröffentlicht in diesem Jahr die 20. Ausgabe der Accenture Life Trends. Der Report zeigt: Im Zeitalter von KI stehen Menschen technologischem und wissenschaftlichem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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