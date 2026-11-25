Zürich - Die Accenture Life Trends erscheinen in diesem Jahr zum 20. Mal. Der jährliche Trendreport identifiziert fünf globale Entwicklungen, die zeigen, wie sich Erwartungen und Entscheidungsverhalten der Menschen verändern. Sie stellen Unternehmen und Marken vor neue Herausforderungen. Accenture veröffentlicht in diesem Jahr die 20. Ausgabe der Accenture Life Trends. Der Report zeigt: Im Zeitalter von KI stehen Menschen technologischem und wissenschaftlichem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.