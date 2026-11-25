Die Moderna-Aktie bleibt nach einer spektakulären Rally extrem volatil. Zuletzt geriet das Papier erneut unter Druck und notierte bei rund 214 US-Dollar. Für Fantasie sorgt vor allem der gemeinsam mit Merck entwickelte personalisierte Krebsimpfstoff: In einer Phase-3-Studie reduzierte die Kombination mit Keytruda das Risiko eines Melanomrückfalls oder Todes um 42 Prozent. Moderna und Merck wollen noch 2026 die Zulassung in den USA beantragen, eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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