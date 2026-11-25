Die Moderna-Aktie bleibt nach einer spektakulären Rally extrem volatil. Zuletzt geriet das Papier erneut unter Druck und notierte bei rund 214 US-Dollar. Für Fantasie sorgt vor allem der gemeinsam mit Merck entwickelte personalisierte Krebsimpfstoff: In einer Phase-3-Studie reduzierte die Kombination mit Keytruda das Risiko eines Melanomrückfalls oder Todes um 42 Prozent. Moderna und Merck wollen noch 2026 die Zulassung in den USA beantragen, eine ...

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