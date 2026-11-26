DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK/UNICREDIT - Trotz der Unsicherheit wegen der bevorstehenden Übernahme durch Unicredit hat die Zufriedenheit der Beschäftigten einer Mitarbeiterumfrage zufolge darunter bisher kaum gelitten. Das geht aus den Ergebnissen der jüngsten Mitarbeiterumfrage hervor, die dem Handelsblatt nach eigener Aussage vorliegen. Beim sogenannten "Employee Engagement Index" erzielte die Bank 75 Punkte, 1 Punkt weniger als bei der Erhebung vor einem Jahr. Auf einer Skala von null bis 100 gelte ein Wert ab 70 als gut. Die durchschnittliche Mitarbeiterzufriedenheit einer Vergleichsgruppe großer Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz liege bei 74 Punkten. Insgesamt nahmen an der Umfrage, die vom 21. Oktober bis zum 4. November dauerte, 20.676 Beschäftigte teil. Allerdings würden nur noch 65 Prozent der Befragten die Commerzbank Freunden und Bekannten als Arbeitgeber weiterempfehlen. Vor einem Jahr waren es noch 72 Prozent. (Handelsblatt)

HELSING - Bei Helsing bahnt sich die größte Übernahme der Firmengeschichte an. Das Münchener Rüstungsunternehmen prüft laut Insidern die Übernahme des niederländischen Marschflugkörperherstellers Destinus. Das sagten vier mit den Überlegungen vertraute Personen dem Handelsblatt. Wie weit die Gespräche zwischen den beiden Firmen bislang fortgeschritten sind, ist unklar. Ob der Deal letztlich zustande kommt, ebenfalls. (Handelsblatt)

AMPRION - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) spielt einen strategischen Staatseinstieg über die staatliche Förderbank KfW beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion durch. Das sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. In der vergangenen Woche hat Klingbeil die Hauptschaltleitung des Unternehmens in Brauweiler nahe Köln besucht. Dabei soll es den Personen zufolge auch um die Erwägung eines staatlichen Einstiegs gegangen sein. (Handelsblatt)

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November 26, 2026 00:40 ET (05:40 GMT)

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