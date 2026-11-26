Berlin - Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, zeigt sich offen für die Aufnahme des chinesischen Autobauers BYD in ihren Verband. "Mitglied werden kann bei uns, wer in Deutschland produziert, etwa als Hersteller, Zulieferer oder Entwicklungsdienstleister, und hier Beschäftigte hat", sagte Müller der Funke-Mediengruppe. Außerdem seien chinesische Unternehmen bereits Mitglied im VDA.



Bislang produziert BYD keine Autos in Deutschland. Medienberichten zufolge gibt es jedoch Überlegungen, ob der chinesische Autobauer Werke kriselnder deutscher Konkurrenten wie beispielsweise VW übernehmen könnte. Dazu sagte Müller, wer viele Autos in Europa verkaufen wolle, sollte deshalb überlegen, wie er einen Teil der Wertschöpfung hierher verlagere. Ob dafür bestehende Werke übernommen oder neue gebaut würden, sei eine andere Frage.



Die VDA-Chefin verwies auf die hohen Produktionskosten in Deutschland. Investitionen chinesischer Unternehmen kämen deshalb nicht automatisch nach Deutschland. Ohne Reformen und einen wettbewerbsfähigen Standort gebe es keine Garantie für neue Arbeitsplätze.





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