HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renk von 72 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter kappte seine Ergebnisprognosen für den Panzergetriebebauer bis 2030 um bis zu 9 Prozent. Er berücksichtigte dabei die Übernahme von David Brown Defence und die Trennung vom Gleitlagergeschäft. McWhirter wies auf den enormen Bewertungsabschlag der Renk-Aktien gegenüber der Branche hin. Er liege bei 30 Prozent./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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